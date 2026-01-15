Tragedia w Chełmnie! Nie żyje troje dzieci i osoba dorosła! Zabił je czad!
Informację potwierdziła chełmińska straż pożarna. Zginęło troje dzieci w wieku 2,7 i 12 lat oraz osoba dorosła.
Więcej informacji wkrtóce.
Więcej informacji wkrtóce.
Sąd partyjny uznał, że Mariusz Trojanowski nie pomawiał szefostwa swojej partii, zaś jego publiczne wypowiedzi mieściły się w ramach dopuszczalnej kry… Czytaj dalej »
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przejęli narkotyki - aż ponad 1,2 kilograma… Czytaj dalej »
Burmistrz Koronowa otworzył ankietę, w której pyta mieszkańców miasta o to, czy są za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Władze czekają na odpowiedzi… Czytaj dalej »
Tylko w ciągu siedmiu lat włocławski ratusz wydał na dotacje do remontów kamienic na Śródmieściu ponad 9 milionów złotych. Czytaj dalej »
Dzień Babci przypada 21. stycznia, a Dzień Dziadka 22. dnia miesiąca. W Muzeum Etnograficznym w Toruniu z tej okazji odbyło się spotkanie z seniorami, na… Czytaj dalej »
Uczniowie i studenci z całej Polski mogą realnie wpłynąć na przyszłość Kruszwicy. Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”. Czytaj dalej »
W bydgoskim sądzie w czwartek (15 stycznia) rozpoczął się proces 31-letniego Łukasza L., który spowodował śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej… Czytaj dalej »
Teraz już tylko sprzyjającej zimowej aury potrzeba, żebyśmy szusowali w Myślęcinku. Możliwe, że już w najbliższy weekend chętni będą mogli skorzystać… Czytaj dalej »
Policjanci zatrzymali 19-latka, który podłożył ogień pod drzwi jednej z kamienic w Chełmży. Szybko wyszło na jaw, że ten sam mężczyzna może stać za… Czytaj dalej »