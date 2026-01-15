Narkotykowy magazyn w Białych Błotach. Za takie „zasoby" grozi do 10 lat więzienia

2026-01-15, 16:00 Redakcja

Policjanci bydgoskiej komendy miejskiej, zajmujący się przestępczością narkotykową, ustalili, że jeden z mieszkańców Białych Błot może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych/fot. Policja

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przejęli narkotyki - aż ponad 1,2 kilograma. Powiązany z tymi środkami 32-latek najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Aby to sprawdzić, we wtorek (13.01) funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie zastali 32-latka. Po przeszukaniu ujawnili należące do niego narkotyki. Policjanci zabezpieczyli ponad 800 gramów marihuany, przeszło 300 gramów kryształu 2C-B, blisko 130 gramów amfetaminy oraz ponad 20 gramów tabletek MDMA. Łączna waga środków przekroczyła 1,2 kilograma.





Wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że są to substancje, których posiadanie jest zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Wszystkie zabezpieczone środki zostały przekazane do policyjnego laboratorium kryminalistycznego.





W czwartek, na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W 2025 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i jednostek podległych zabezpieczyli łącznie ponad 119 kilogramów narkotyków, skutecznie eliminując z czarnorynkowego obiegu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. To wynik wyraźnie wyższy niż w 2024 roku, kiedy wycofano z obiegu łącznie 89 kilogramów.