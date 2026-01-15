Wszystko gotowe do uruchomienia stoku w Myślęcinku. Wszystko zależy od pogody

2026-01-15, 11:31 Dorota Witt/Redakcja

Czy w najbliższy weekend uda się uruchomić stok narciarski w Myślęcinku?/fot. nadesłane

Teraz już tylko sprzyjającej zimowej aury potrzeba, żebyśmy szusowali w Myślęcinku. Możliwe, że już w najbliższy weekend chętni będą mogli skorzystać ze stoku. Wszystko zależy od tego, czy będzie wystarczająco zimno.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, byśmy mogli skorzystać ze stoku w Myślęcinku? - Minusowa temperatura powietrza, niska temperatura wody i niski wskaźnik wilgotności powietrza - wymienia Jakub Mikowski z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. - Naśnieżanie zaczniemy prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę - dodaje.



Wcześniej uruchomienie stoku uniemożliwiała awaria rury wysokociśnieniowej. Andrzej Kowalski, dyrektor LPKiW poinformował, że udało się wymienić jej dwustumetrowy, wadliwy odcinek. Powiedział też, że pieniądze na uruchomienie stoku i usunięcie awarii, konieczne dla jego funkcjonowania pochodzą m.in. z umowy sponsorskiej.



Przedstawiciele parku chcieliby, żeby stok był dostępny już bez przeszkód w nadchodzące ferie zimowe. Wyciąg ma być czynny codziennie - od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 22:00, a w weekendy od 10:00 do 22:00.



Koszt biletów prezentuje się następująco:



Bilet dwugodzinny - 80 zł

Bilet trzygodzinny - 100 zł

Bilet jednowjazdowy - 5 zł.