Szpitalne SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy

2026-01-14, 17:19  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Szpitalne SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Szpitalne SOR-y pełne! W „Bizielu" od rana było 70 pacjentów z urazami kończyn i głowy. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Ludzie przewracają się na oblodzonych chodnikach. Bydgoskie lecznice przyjmują mnóstwo osób z urazami ortopedycznymi. Są złamania, skręcenia, potłuczenia, zdarzają się także urazy głowy.

- Od godziny 8:00 do 15:00 już 69 osób pojawiło się z różnymi urazami - przekazał rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, dr n. hum. Łukasz Kosiński. - Mówimy o urazach głowy, kończyn górnych i, tu najczęściej, oczywiście nadgarstków, łokci, barków. Ogółem od 1 stycznia przyjęliśmy ponad 300 osób z urazami kończyn górnych i dolnych.
Taka mała podpowiedź: trzeba chodzić trochę jak pingwiny, czyli lekko rozstawione stopy, ciężar ciała ciut do przodu. Nic nie powinniśmy nieść. Oczywiście ręce nie w kieszeni...

Rzecznik szpitala apeluje, by w taką pogodę nie wychodzić z domu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W przeciwnym razie zachowajmy szczególną ostrożność.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu przyjęto w tym czasie 30 osób na SOR i tyle samo w poradni ortopedycznej.

Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego.

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz

Region

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu Perspektyw

Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00
Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli

2026-01-14, 15:20
Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

Bydgoskie lotnisko zawiesza loty do stolicy ze względu na trudne warunki pogodowe

2026-01-14, 15:05
24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

24 mln zł na basen w Inowrocławiu. Samorządy wydadzą cztery razy tyle z unijnej kiesy

2026-01-14, 14:40
Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

Rektor UKW chce, żeby uczelnie z regionu wspólnie rozmawiały o pieniądzach

2026-01-14, 14:00
Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów

Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów!

2026-01-14, 13:20
Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

Wystarczy podarować książkę, by pomóc dzieciom ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy

2026-01-14, 12:40
Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

Kto nie odśnieży i nie oczyści z lodu chodnika, może mieć sprawę w sądzie

2026-01-14, 11:50
Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

Autobus zderzył się z ciężarówką w Bydgoszczy. Są poszkodowani [zdjęcia]

2026-01-14, 11:17

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę