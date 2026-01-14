Liceum z Torunia i technikum z Bydgoszczy w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw"

2026-01-14, 18:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Tytuł najlepszego technikum w regionie po raz kolejny trafił do Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy. W zestawieniu ogólnopolskim placówka zajęła 8. miejsce w kraju/fot. archiwum

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy wśród najlepszych szkół w kraju według Rankingu Perspektyw 2026. Placówki z naszego regionu znalazły się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego zestawienia.

Na najwyższym miejscu podium uplasowało się warszawskie XIV LO oraz (ex aequo) krakowskie Technikum Łączności nr 14 i warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1.

Ranking został przygotowany po raz 28. Pod uwagę wzięto m.in. wyniki matury, egzaminu zawodowego oraz sukcesy w olimpiadach.



Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, tak jak przed rokiem, zajęło w rankingu szóste miejsce w Polsce. To liceum numer jeden w województwie kujawsko-pomorskim. Tytuł najlepszego technikum w regionie po raz kolejny trafił do Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy.

W zestawieniu ogólnopolskim placówka zajęła 8. miejsce w kraju. W stosunku do zeszłego roku awansowała z miejsca 10. W setce najlepszych liceów w Polsce z naszego regionu znalazła się także bydgoska „szóstka" - miejsce 71 w rankingu, a na 85 pozycji uplasowała się toruńska „jedynka".

W krajowej setce najlepszych techników z kujawsko-pomorskiego mamy także bydgoską „budowlankę" (22), Technikum Leśne w Tucholi (36), bydgoski „ekonomik" (65), Technikum nr 4 we Włocławku (65), Technikum nr 8 w Toruniu (78) i bydgoski „chemik". Placówki te zajmują miejsca w przedziale od 22 do 78.



