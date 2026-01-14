Przez gołoledź niektóre szkoły są zamknięte. „Zostań w domu” [zdjęcia, wideo]

2026-01-14, 08:55  Redakcja
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach/fot. Katarzyna Bogucka

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki prognozowane są w niemal całym naszym województwie przez cały dzień. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed gołoledzią objęte są wszystkie powiaty, poza brodnickim i rypińskim. Alert będzie obowiązywał w środę od 5:00 do 15:00.

AKTUALIZACJA
- Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - taki alert RCB dostali dziś mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Zamknięte szkoły

Z powodu trudnych warunków pogodowych 14 stycznia w niektórych placówkach w Kujawsko-Pomorskiem odwołano zajęcie, m.in. w szkole w Laskownicy (gmina Kcynia) i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie.

Nie kursują autobusy

W gminie Żnin z uwagi na warunki pogodowe autobusy kursujące w ramach gminnego transportu publicznego nie wyjechały na trasy. Kierownik żnińskiej placówki Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. informuje, że wyjazd autobusów dowożących dzieci do szkół jest wstrzymany do odwołania.

Sznur ciężarówek blokuje DW 251 pod Żninem

- W miejscowości Pturek na drodze wojewódzkiej 251 z powodu śliskiej nawierzchni pojazdy ciężarowe mają problem z podjechaniem pod niewielkie wzniesienie. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Przekazali informację, że tych ciężarówek było około 30 - mówił sierżant sztabowy Piotr Kasprzak, rzecznik żnińskich policjantów.

Dwa auta zderzyły się w Chełmży

W środę, 14 stycznia ok. godz. 8 doszło do groźnego wypadku na ul. Dworcowej w Chełmży. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Na pomoc ruszyli strażacy z PSP w Chełmży i medycy. Jedna osoba ranna została zabrana do szpitala. Zdjęcia z tego wypadku są na naszej stronie.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. 14 stycznia przez cały dzień z powodu marznących opadów możliwe są opóźnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów.

Tak bydgoszczanie walczyli z lodem na chodnikach. Relacja Tatiany Adonis

Mówi sierżant sztabowy Piotr Kasprzak

Przechodnie w wielu miejscach poruszają się ulicami, bo chodniki są zbyt niebezpieczne/ wideo Monika Siwak

W Pturku na drodze wojewódzkiej 251 z powodu śliskiej nawierzchni pojazdy ciężarowe mają problem z podjechaniem pod niewielkie wzniesienie/ KPP w Żninie

Region

