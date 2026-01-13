Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

2026-01-13, 14:52 Redakcja

Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko/fot. Dorota Witt

To nie koniec zimowej aury w naszym regionie. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed gołoledzią. To oznacza, że znów trzeba będzie bardzo uważać.

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki prognozowane są w niemal całym naszym województwie. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed gołoledzią objęte są wszystkie powiaty, poza brodnickim i rypińskim. Alert będzie obowiązywał w środę od 5:00 do 15:00.



W ostatnich dniach zima dała się we znaki mieszkańcom niektórych obszarów regionu kujawsko-pomorskiego. Cztery szkoły podstawowe w gminie Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim zostały zamknięte. Dlatego też w poniedziałek dzieci nie było na zajęciach.



Z powodu marznących opadów możliwe są opóźnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów. Pasażerowie powinni być na to przygotowani i uzbroić się w cierpliwość. Poza tym zaleca się ostrożność w poruszaniu się przechodniów po chodniku oraz kierowców na drodze.