Na chodnikach i ulicach znów zrobi się ślisko. Jest ostrzeżenie przed gołoledzią

2026-01-13, 14:52  Redakcja
Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko/fot. Dorota Witt

To nie koniec zimowej aury w naszym regionie. IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed gołoledzią. To oznacza, że znów trzeba będzie bardzo uważać.

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki prognozowane są w niemal całym naszym województwie. Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed gołoledzią objęte są wszystkie powiaty, poza brodnickim i rypińskim. Alert będzie obowiązywał w środę od 5:00 do 15:00.

W ostatnich dniach zima dała się we znaki mieszkańcom niektórych obszarów regionu kujawsko-pomorskiego. Cztery szkoły podstawowe w gminie Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim zostały zamknięte. Dlatego też w poniedziałek dzieci nie było na zajęciach.

Z powodu marznących opadów możliwe są opóźnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów. Pasażerowie powinni być na to przygotowani i uzbroić się w cierpliwość. Poza tym zaleca się ostrożność w poruszaniu się przechodniów po chodniku oraz kierowców na drodze.

2026-01-13, 12:54

