Prezydent Grudziądza zabrał głos po reportażu o śmierci 19-latka. Jest oświadczenie

2026-01-12, 20:20 Marcin Doliński/Redakcja

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza/fot: Krystian Makowski, archiwum

Wracamy do sprawy śmierci 19-latka, do której doszło 2 lata temu w Grudziądzu. Prezydent miasta wydał dzisiaj oświadczenie w tej sprawie. Maciej Glamowski podjął m.in. decyzję o przeprowadzeniu w szpitalu kontroli.

Sprawdzane będzie przestrzegania obowiązujących procedur i przepisów prawa przy udzielaniu pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego. Dodatkowo prezydent oczekuje wprowadzenia zmian systemowych pozwalających zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.



Przypomnijmy: sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed 2 lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna nie przeżył. Trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do 5 lat więzienia.



Do sprawy będziemy wracać. Niżej publikujemy całe oświadczenie prezydenta Grudziądza.