Poważny wypadek w Strzelewie. Są ranni - w tym dziecko. Na DK nr 10 wciąż są utrudnienia [AKTUALIZACJA; zdjęcia]

2026-01-11, 19:20  Patrycja Malinowska/Redakcja
Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10"/fot.KM PSP Bydgoszcz

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10"/fot.KM PSP Bydgoszcz

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10". Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Do wypadku doszło w niedzielę, około godz. 18:00.

W niedzielę, o godzinie 21:50 skończyła się blokada drogi i wprowadzono ruch wahadłowy. Przewidywalny czas utrudnień to 5 godzin.


O okolicznościach zdarzenia mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik bydgoskiej straży pożarnej

- Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia, w którym brały udział dwa auta osobowe i jedno auto ciężarowe - przekazał mł. bryg. Karol Smarz. - W wyniku tego zdarzenia kierująca jednym z pojazdów osobowych została uwięziona w aucie. Żeby ją wydostać, strażacy używali specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Nieprzytomna kobieta została przekazana jednemu z zespołów ratowniczo-medycznych obecnych na miejscu. Kolejną osobą, która odniosła obrażenia, jest pięcioletnie dziecko. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło siedem osób. Pozostałe opuściły pojazdy o własnych siłach. Droga krajowa nr 10 jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podaje Policja, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki Opel i Toyota oraz pojazdu ciężarowego. - Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala - kierująca oplem 23-letnia kobieta oraz pasażer toyoty, czyli 7-letnie dziecko. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Wszyscy byli trzeźwi - przekazał sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej Policji.


Mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik bydgoskiej Straży Pożarnej

Mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej Policji

Bydgoszcz
