Znamy wstępną przyczynę śmiertelnego pożaru w Chełmnie. Ogień pojawił się na parterze kamienicy

2026-01-12, 11:00 Redakcja

W Chełmnie paliło się mieszkanie. Jedna osoba nie żyje/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Zgłoszenie o zadymieniu nadeszło w 11 stycznia rano. Pożar miał tragiczne skutki. Strażacy wynieśli z budynku mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować.

Paliło się w kamienicy przy ulicy Młyńskiej.



- Pożar wybuchł na parterze budynku. Część mieszkańców kamienicy ewakuowała się jeszcze przed naszym przyjazdem - relacjonował tuż po akcji kpt. Kasper Korczak z Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. - Pozostałych wyprowadzili strażacy. Po wejściu do jednego z mieszkań ustalono, że wewnątrz znajduje się mężczyzna. Wyniesiono go na zewnątrz, ale okazało się, że już nie żyje - dodał.



Miał 65 lat. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.



Znamy już wstępną przyczynę tragedii w Chełmnie





Zła obsługa pieca była prawdopodobną przyczyną pożaru. Z użytkowania wyłączone jest mieszkanie, gdzie doszło do tragedii. Inne lokale nie zostały zniszczone.



