Pożar w budynku wielorodzinnym w Barcinie. Dwie osoby zabrane do szpitala

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru

Płonął budynek wielorodzinny w Barcinie, w powiecie żnińskim. W wyniku dużego zadymienia mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem strażaków.

Zgłoszenie do strażaków wpłynęło około godz. 18.00. Dwie osoby ranne zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala. Na miejsce pojechało sześć zastępów straży pożarnej.



