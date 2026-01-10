Pożar w budynku wielorodzinnym w Barcinie. Dwie osoby zabrane do szpitala

2026-01-10, 19:15  Agata Raczek/Redakcja
Płonął budynek wielorodzinny w Barcinie, w powiecie żnińskim. W wyniku dużego zadymienia mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem strażaków.

Zgłoszenie do strażaków wpłynęło około godz. 18.00. Dwie osoby ranne zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala. Na miejsce pojechało sześć zastępów straży pożarnej.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru.

Mówi Łukasz Adamowski, rzecznik straży pożarnej w Żninie

pożar, Barcin

