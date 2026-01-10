Dwie dziewczynki wpadły do Kanału Bydgoskiego. Bawiły się na zamarzniętym lodzie

2026-01-10, 13:06  Marcin Kupczyk
Pod dziewczynkami załamał się lód

Pod dziewczynkami załamał się lód

Skończyło się na dużym strachu - dwie dziewczynki bawiły się na czesciowo zamarzniętym starym Kanale Bydgoskim. W pewnej chwili lód się pod nimi załamał.

Do wypadku doszło w sobotę przed godz. 11.00 w pobliżu piątej śluzy, przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy.

Dziewięcioletnie bliźniaczki wpadły do wody aż po pachy. Utratował je przechodzący w pobliżu mężczyzna. Gdy na miejsce przyjechali wezwani strażacy okazało się, że siostry są już bezpieczne w domu. Do akcji pojechało pięć zastępów strażaków.

