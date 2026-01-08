Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej

2026-01-08, 21:31 Redakcja

W bloku w Strzelnie rozpylono substancję chemiczną. Konieczna była ewakuacja/fot. OSP Strzelno/Facebook

Do zdarzenia doszło na Osiedlu Piastowskim w Strzelnie. Zgłoszenie o wyczuwalnej woni substancji chemicznej wpłynęło około godz. 18:00. Na miejsce przyjechały cztery strażackie zastępy, w tym jednostka ratownictwa chemicznego z Torunia.

Szesnaścioro mieszkańców bloku ewakuowano. Gmina podstawiła autokar, żeby ludzie mogli się w nim schronić i ogrzać na czas akcji. Podano im także ciepłe napoje.



Przebieg akcji relacjonuje asp. sztab. Krzysztof Meller, oficer prasowy PSP Mogilno.



- Przyjęliśmy zgłoszenie, że w jednym z bloków mieszkalnych w miejscowości Strzelno mieszkańcy wyczuwają nieprzyjemny, drażniący zapach dochodzący z klatki schodowej. Na miejsce zostały skierowane zastępy OSP Strzelno i JRG Mogilno, jednak nasze czujniki wielogazowe nie wykrywały żadnej substancji. Dowódca akcji podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców - w sumie było to 16 osób. Na miejsce została wezwana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Torunia, która do tej pory działa i próbuje ustalić, jaka to mogła być substancja. Mieszkańcy jeszcze nie wrócili do swoich mieszkań. Nie jestem w stanie określić, jak długo potrwa akcja, ponieważ grupa chemiczna z Torunia chce mieć absolutną pewność, że nie ma tam żadnych niebezpiecznych substancji i dopóki oni nie potwierdzą, że teren jest bezpieczny, nikt nie może wrócić do mieszkań.



Władze zadeklarowały, że w razie potrzeby udostępnią miejsca noclegowe ewakuowanym mieszkańcom.



To wiadomość z godz. 21:30. Do tematu wrócimy.