Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. „To inwestycja skazana na sukces"

2026-01-09, 07:45 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki/fot. Krzysztof kukucki/Facebook

Zadaszone lodowisko, nowy dach nad salą gimnastyczną i sportowe miasteczko dla uczniów. Włocławek zainwestuje w młodzieżowy sport.

O planach i aktualnych konkursach na organizację sportowych zajęć i wydarzeń mówili na konferencji prasowej prezydent miasta Krzysztof Kukucki i dyrektor wydziału sportu Krzysztof Szaradowski.



- Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na budowę zadaszonego lodowiska, właśnie przy Zespole Szkół Samochodowych - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

- W tym roku na pewno w ZSS wymienimy dach nad salą gimnastyczną. Poza tym, mamy do dyspozycji zasoby i infrastrukturę Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kupiony w zeszłym roku budynek po hostelu Fenix, który jest aktualnie remontowany z przeznaczeniem na bursę szkolną nr 3. To wszystko utworzy duży kompleks, w którym uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego będą mieli w jednym kwartale dostęp do tego, co dla nich jest najważniejsze, czyli infrastruktury sportowej, możliwość mieszkania i nauki. Biorąc pod uwagę skalę zainwestowanych środków i nasze położenie na mapie Polski możemy być pewni, że włocławska szkoła Mistrzostwa Sportowego jest skazana na sukces - uważa prezydent.



