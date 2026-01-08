Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego!

2026-01-08, 19:36  Monika Kaczyńska/Redakcja
XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XIV Marszałkowski Bal Dobroczynny, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Prawie 480 osób będzie bawiło się w tym roku na XIV Marszałkowskim Balu Dobroczynnym. Wśród gości pojawią się m.in. aktorki Katarzyna Figura i Ewa Kasprzyk a do wylicytowania przygotowano koszulki od Roberta Lewandowskiego i dzień na planie filmowym u Wojciecha Smarzowskiego.

W tym roku dochód z balu trafi do Stowarzyszenia Serce Torunia, Fundacji Trisomiaki z Łochowa i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego sióstr orionistek we Włocławku - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Wszystkie zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, osobom wykluczonym, więc jak zwykle szczytny cel - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Są to organizacje, które nie tyle zasługują na wsparcie (to jest oczywiste), ale na wielkie słowa uznania i podziękowania, stąd też to wyróżnienie. W ten sposób chcemy promować ich działalność.

- Na co chcemy przeznaczyć pieniądze? Na samochód transportowy, o którym marzymy od dawna. Chcemy przewozić osoby w kryzysie bezdomności, odciążyć nieco system i dojeżdżać z podopiecznymi bezpośrednio do szpitali. Kolejna rzecz to przewożenie żywności do Sercowni - mówi Sylwia Łukasiak, Serce Torunia.

Małgorzata Badowska z Fundacji Trisomiaki przypomina, że jej organizacja wspiera osoby z różnymi niepełnosprawnościami. - W szczególności osoby z zespołem Downa, z zespołem Aspergera i z autyzmem. Wsparcie, które dostaniemy, przeznaczymy na turnus rehabilitacyjny z zabiegami, ale także z badaniami diagnostycznymi i treningiem umiejętności społecznych.

Podczas ubiegłorocznego balu zebrano rekordowe 860 tys. zł, a łącznie we wszystkich edycjach 4 mln złotych. W tym roku bal odbędzie się 17 stycznia w toruńskich Jordankach.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

