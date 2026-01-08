Wypadek w Strzelewie. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut na krajowej „10"

2026-01-08, 14:47 Marcin Kupczyk/Redakcja

Wypadek w powiecie bydgoskim. Trzy osoby zostały ranne na krajowej „10"/fot. ilustracyjnie

Do zdarzenia doszło na trasie Bydgoszcz - Nakło nad Notecią. W tej chwili obowiązuje tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mają potrwać co najmniej dwie godziny.

Jak zawiadamiają strażacy, trzy osoby, w tym dwoje dzieci i jedna osoba dorosła, zostały przewiezione do szpitala.

Przebieg zdarzenia relacjonuje Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji:

- Kierujący toyotą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, przez co najechał na opla, który w efekcie został przepchnięty na jadący przed nim samochód marki BMW. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala.