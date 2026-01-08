Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

2026-01-08, 10:55 Michał Zaręba/Redakcja

Wyrok w sprawie Piotra R. w styczniu./fot. Michał Zaręba, archiwum

Koniec procesu Piotra R. oskarżonego o wyłudzenie blisko 3 milionów złotych z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Sąd wysłuchał mów końcowych.

Prokuratura wniosła o 6 lat pozbawienia wolności, naprawienie szkody i sześcioletni zakaz zajmowania stanowisk w instytucjach samorządowych i rządowych. Obrona o zastosowanie kary mieszanej, o uniewinnienie od oszustwa i naprawienie szkody w połowie, ponieważ w jej ocenie za drugą część odpowiada kierownictwo MOPR. Piotr R. poprosił o jak najmniejszy wymiar kary.



W trakcie procesu były już pracownik MOPR przyznał się do winy, wyjaśnił, że był uzależniony od hazardu.



Proceder trwał 9 lat. Ustalono, że mężczyzna wypłacał pieniądze na fikcyjnych bezdomnych. Wymyślał nawet ich życiorysy. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok jeszcze w styczniu.



Jak już informowaliśmy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadził dodatkowe zabezpieczenia po wykryciu tej sprawy. Każdego klienta obowiązkowo pracownicy sprawdzają w ewidencji PESEL.