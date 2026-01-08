Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. „Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu"

2026-01-08, 07:00 Marcin Doliński/Redakcja

W powiecie świeckim powstanie 19 nowych klubów seniora. W siedzibie lokalnej grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego przekazano granty na te działania/fot. Marcin Doliński

W powiecie świeckim powstanie 19 nowych klubów seniora. W siedzibie lokalnej grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego przekazano granty na te działania. Wartość projektów to ponad 2 mln złotych.

- Każdy wniosek, który został napisany, ma na celu utworzenie stacjonarnego klubu seniora, w którym odbywają się zajęcia rękodzielnicze, artystyczne, kulinarne na terenie naszego powiatu, w świetlicach wiejskich, wyjazdy do instytucji kultury - mówiła Marta Witkowska z Lokalnej Grupy Działania ze Świecia.



- Działamy pod hasłem „Razem lepiej" właśnie dlatego, żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu, żeby nie byli zmartwieni, a przychodzili i byli razem z nami. Planujemy biwak w Tleniu i jednodniowe spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym Ciafrotowo - mówi harcmistrz Ewa Joachimiak z hufca ZHP Świecie-powiat.



W programie mają być rozmaite zajęcia sportowe, artystyczne, z garncarstwa, wspólne zbieranie grzybów, malowanie po szybie, wyklejanki itp.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.