Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. „Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu"

2026-01-08, 07:00  Marcin Doliński/Redakcja
W powiecie świeckim powstanie 19 nowych klubów seniora. W siedzibie lokalnej grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego przekazano granty na te działania/fot. Marcin Doliński

W powiecie świeckim powstanie 19 nowych klubów seniora. W siedzibie lokalnej grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego przekazano granty na te działania/fot. Marcin Doliński

W powiecie świeckim powstanie 19 nowych klubów seniora. W siedzibie lokalnej grupy działania Gminy Powiatu Świeckiego przekazano granty na te działania. Wartość projektów to ponad 2 mln złotych.

- Każdy wniosek, który został napisany, ma na celu utworzenie stacjonarnego klubu seniora, w którym odbywają się zajęcia rękodzielnicze, artystyczne, kulinarne na terenie naszego powiatu, w świetlicach wiejskich, wyjazdy do instytucji kultury - mówiła Marta Witkowska z Lokalnej Grupy Działania ze Świecia.

- Działamy pod hasłem „Razem lepiej" właśnie dlatego, żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu, żeby nie byli zmartwieni, a przychodzili i byli razem z nami. Planujemy biwak w Tleniu i jednodniowe spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym Ciafrotowo - mówi harcmistrz Ewa Joachimiak z hufca ZHP Świecie-powiat.

W programie mają być rozmaite zajęcia sportowe, artystyczne, z garncarstwa, wspólne zbieranie grzybów, malowanie po szybie, wyklejanki itp.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą

Region

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

2026-01-08, 11:35
Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

2026-01-08, 10:55
To już pewne: rolnicy nie będą protestować w Bydgoszczy. Szykują się na Warszawę

To już pewne: rolnicy nie będą protestować w Bydgoszczy. Szykują się na Warszawę

2026-01-08, 09:37
Ratowników medycznych przed atakami mają bronić zmiany w prawie. Stanęliśmy pod ścianą [Rozmowa Dnia]

Ratowników medycznych przed atakami mają bronić zmiany w prawie. „Stanęliśmy pod ścianą” [Rozmowa Dnia]

2026-01-08, 08:59
Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

2026-01-08, 08:30
Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

2026-01-08, 07:41
IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00
Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

2026-01-07, 17:15

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę