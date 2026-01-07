Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na jeszcze większy mróz

2026-01-07, 16:54 Redakcja

Na ulicach Torunia staną koksowniki/Fot. © UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0.

- W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców podjęliśmy decyzję o rozmieszczeniu kilkunastu koksowników, czyli doraźnych punktów, w których będzie się można ogrzać - zawiadamia toruński ratusz.

Koksowniki będą grzać od 8 stycznia, a decyzja o ich wykorzystaniu podjęta została po otrzymaniu prognoz pogody na najbliższe dni.



Zgodnie z najnowszymi wiadomościami od meteorologów, do 11 stycznia 2026 roku Toruń nawiedzi intensywna fala mrozów. Przewidywane temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na minusie, od -3°C do nawet -11°C, natomiast nocami mogą spaść nawet do -17°C. Dodatkowo spodziewane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady śniegu oraz mieszane opady deszczu ze śniegiem, co w połączeniu z niskimi temperaturami będzie skutkować bardzo śliskimi warunkami na drogach i chodnikach, spowodowanymi szronem, marznącą wilgocią, a później gołoledzią.



Koksowniki zostaną rozstawione w następujących lokalizacjach:





Plac Rapackiego - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.

Aleja Solidarności - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.

Pl. Św. Katarzyny - przystanek tramwajowy w kierunek Olimpijska P&R - 1 szt.

Dworzec Główny/ul. Podgórska, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek tramwajowo - autobusowy - 1 szt.

Dworzec Wschodni/ul. Żółkiewskiego, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.

Aula UMK/ul. Gagarina, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Plac Armii Krajowej, przystanek autobusowy przy wiadukcie - kierunek centrum - 1 szt.

Drzymały/ul. Drzymały, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Stawki/ul. Łódzka, przystanek autobusowy - kierunek Czerniewice - 1 szt.

Kościuszki/ul. Grudziądzka, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.

Świętopełka/ul. Kościuszki - przystanek autobusowy - kierunek Rubinkowo - 1 szt.

Wyszyńskiego/ul. Konstytucji 3 Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Ligi Polskiej/ul. Konstytucji 3-go Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Przybyłów/ul. Dziewulskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Rubinkowo centrum/ul. Łyskowskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

Donimirskiego/ul. Rydygiera, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.

