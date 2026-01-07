Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

- W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców podjęliśmy decyzję o rozmieszczeniu kilkunastu koksowników, czyli doraźnych punktów, w których będzie się można ogrzać - zawiadamia toruński ratusz.
Koksowniki będą grzać od 8 stycznia, a decyzja o ich wykorzystaniu podjęta została po otrzymaniu prognoz pogody na najbliższe dni.
Zgodnie z najnowszymi wiadomościami od meteorologów, do 11 stycznia 2026 roku Toruń nawiedzi intensywna fala mrozów. Przewidywane temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na minusie, od -3°C do nawet -11°C, natomiast nocami mogą spaść nawet do -17°C. Dodatkowo spodziewane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady śniegu oraz mieszane opady deszczu ze śniegiem, co w połączeniu z niskimi temperaturami będzie skutkować bardzo śliskimi warunkami na drogach i chodnikach, spowodowanymi szronem, marznącą wilgocią, a później gołoledzią.
Koksowniki zostaną rozstawione w następujących lokalizacjach:
Wyszyńskiego/ul. Konstytucji 3 Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Ligi Polskiej/ul. Konstytucji 3-go Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Przybyłów/ul. Dziewulskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Rubinkowo centrum/ul. Łyskowskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Donimirskiego/ul. Rydygiera, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Obsługą koksowników zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Dla bezpieczeństwa urządzenia są ogrodzone barierkami, ale żarzący się koks ogrzewa powietrze w promieniu kilku metrów.
