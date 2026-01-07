Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

2026-01-07, 17:15  Redakcja
Na ulicach Torunia staną koksowniki/Fot. © UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0.

Na ulicach Torunia staną koksowniki/Fot. © UMT 2025, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0.

- W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców podjęliśmy decyzję o rozmieszczeniu kilkunastu koksowników, czyli doraźnych punktów, w których będzie się można ogrzać - zawiadamia toruński ratusz.

Koksowniki będą grzać od 8 stycznia, a decyzja o ich wykorzystaniu podjęta została po otrzymaniu prognoz pogody na najbliższe dni.

Zgodnie z najnowszymi wiadomościami od meteorologów, do 11 stycznia 2026 roku Toruń nawiedzi intensywna fala mrozów. Przewidywane temperatury w ciągu dnia będą utrzymywać się na minusie, od -3°C do nawet -11°C, natomiast nocami mogą spaść nawet do -17°C. Dodatkowo spodziewane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady śniegu oraz mieszane opady deszczu ze śniegiem, co w połączeniu z niskimi temperaturami będzie skutkować bardzo śliskimi warunkami na drogach i chodnikach, spowodowanymi szronem, marznącą wilgocią, a później gołoledzią.

Koksowniki zostaną rozstawione w następujących lokalizacjach:

  • Plac Rapackiego - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
  • Aleja Solidarności - węzeł przesiadkowy, platforma wschodnia - kierunek Wrzosy - 1 szt.
  • Pl. Św. Katarzyny - przystanek tramwajowy w kierunek Olimpijska P&R - 1 szt.
  • Dworzec Główny/ul. Podgórska, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Skłodowskiej-Curie, przystanek tramwajowo - autobusowy - 1 szt.
  • Dworzec Wschodni/ul. Żółkiewskiego, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
  • Aula UMK/ul. Gagarina, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Plac Armii Krajowej, przystanek autobusowy przy wiadukcie - kierunek centrum - 1 szt.
  • Drzymały/ul. Drzymały, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Stawki/ul. Łódzka, przystanek autobusowy - kierunek Czerniewice - 1 szt.
  • Kościuszki/ul. Grudziądzka, przystanki autobusowe - oba kierunki - 2 szt.
  • Świętopełka/ul. Kościuszki - przystanek autobusowy - kierunek Rubinkowo - 1 szt.
  • Wyszyńskiego/ul. Konstytucji 3 Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Ligi Polskiej/ul. Konstytucji 3-go Maja, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Przybyłów/ul. Dziewulskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Rubinkowo centrum/ul. Łyskowskiego, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
  • Donimirskiego/ul. Rydygiera, przystanek autobusowy - kierunek centrum - 1 szt.
Obsługą koksowników zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Dla bezpieczeństwa urządzenia są ogrodzone barierkami, ale żarzący się koks ogrzewa powietrze w promieniu kilku metrów.

Kontakt ze służbami:
  • Straż Miejska: 986 | e-mail: sm@um.torun.pl
  • Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 56 611 9310 | e-mail: tczk@um.torun.pl
  • Numer alarmowy: 112
  • Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności: TUTAJ

Toruń

Region

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00
Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

2026-01-07, 16:00
Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

2026-01-07, 14:59
Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

2026-01-07, 14:07
Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz

Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę? Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz?

2026-01-07, 13:31
Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

2026-01-07, 12:02
Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Zmiany w kursowaniu tramwajów

Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2026-01-07, 11:10
Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko? Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

2026-01-07, 10:24

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę