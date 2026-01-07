Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w naszym regionie. Straty wyniosłyby 18 milionów złotych

W kujawsko-pomorskim zlikwidowano fabrykę papierosów/fot. pixabay.com
W województwie kujawsko-pomorskim służby zlokalizowały i zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono ponad pięć milionów sztuk papierosów, sześć ton suszu tytoniowego i dwie tony krajanki tytoniowej. Zatrzymano dziewięć osób. Gdyby wyroby trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 18 milionów złotych.
Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski przekazał, że przeszukano posesję, na której znajdował się budynek byłej ubojni drobiu oraz przyległe zabudowania gospodarcze. Znajdowała się tam profesjonalnie przygotowana linia do przemysłowej produkcji papierosów.
Zabezpieczono m.in. maszynę pakującą, maszynę do cięcia tytoniu, suszarnię tytoniu, dwa przemysłowe agregaty prądotwórcze oraz znaczne ilości komponentów produkcyjnych, m.in. filtry, opakowania, taśmy i folie.
Krajowa Administracja Skarbowa przekazała, iż na terenie posesji zabezpieczono nielegalne wyroby tytoniowe o łącznej wartości przekraczającej 12 milionów złotych, w tym: ponad 5,3 miliona sztuk papierosów o wartości powyżej 4,7 milionów, ponad 6,2 tony suszu tytoniowego oraz 4,2 tony odpadów tytoniowych o wartości ponad 6,4 miliona złotych, a także ponad 2,4 tony krajanki tytoniowej o wartości przekraczającej 1,6 miliona złotych.
Dodatkowo zabezpieczono pięć samochodów wykorzystywanych do transportu i obsługi nielegalnego procederu.
Gdyby wyroby trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych mogłyby wynieść ponad 18 milionów złotych.
Zatrzymano dziewięć osób. Usłyszały one zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Decyzją sądu wszyscy zostali aresztowani.
W akcji brali udział funkcjonariusze dolnośląskiej i kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.
