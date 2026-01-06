Prof. ks. Piotr Roszak w „Rozmowie Dnia": W Hiszpanii Trzej Królowie zostawiają dzieciom prezenty w butach

6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli. Ich orszaki przejdą przez większe i mniejsze miejscowości regionu. To tradycja, która przybyła do Polski z Hiszpanii. Tam to święto jest hucznie obchodzone.
- Zgodnie z hiszpańską tradycją to właśnie Trzej Królowie, którzy przychodzą już 5 stycznia, zostawiają dzieciom prezenty w butach - mówił w „Rozmowie Dnia" ks. prof. Piotr Roszak, który przez lata mieszkał w Hiszpanii. - Oczywiście dzieci piszą wcześniej do nich listy, a sami królowie są witani potem przez władze miasta.
Orszaki idą głównymi ulicami miasta, wciągają kolejne osoby, rozdawane są cukierki, rozsypywane jest konfetti.
- Organizowane są również koncerty, podczas których śpiewane są kolędy - opowiadał prof. ks. Piotr Roszak. - Dzień później odbywa się wspólne poszukiwanie żywych żłóbków, które są specjalnie przygotowywane na tę okazję w pueblach. To próba odtworzenia scen z Bożego Narodzenia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę