Prof. ks. Piotr Roszak w „Rozmowie Dnia": W Hiszpanii Trzej Królowie zostawiają dzieciom prezenty w butach

2026-01-06, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Prof. ks. Piotr Roszak. / Fot. Zdzisław Nawrat

6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli. Ich orszaki przejdą przez większe i mniejsze miejscowości regionu. To tradycja, która przybyła do Polski z Hiszpanii. Tam to święto jest hucznie obchodzone.

- Zgodnie z hiszpańską tradycją to właśnie Trzej Królowie, którzy przychodzą już 5 stycznia, zostawiają dzieciom prezenty w butach - mówił w „Rozmowie Dnia" ks. prof. Piotr Roszak, który przez lata mieszkał w Hiszpanii. - Oczywiście dzieci piszą wcześniej do nich listy, a sami królowie są witani potem przez władze miasta.



Orszaki idą głównymi ulicami miasta, wciągają kolejne osoby, rozdawane są cukierki, rozsypywane jest konfetti.



- Organizowane są również koncerty, podczas których śpiewane są kolędy - opowiadał prof. ks. Piotr Roszak. - Dzień później odbywa się wspólne poszukiwanie żywych żłóbków, które są specjalnie przygotowywane na tę okazję w pueblach. To próba odtworzenia scen z Bożego Narodzenia.





Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.

Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.