Inowrocław „Kolędował z Powstańcami". „Dziękujemy im za to, że jesteśmy w wolnym mieście"

2026-01-05, 19:31 Marcin Glapiak/Redakcja

„Kolędowanie z Powstańcami" w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu grupy rekonstrukcyjne z regionu zorganizowały wspólne śpiewanie kolęd. W ten sposób uczczono Powstańców Wielkopolskich walczących 107 lat temu o Inowrocław.

- 5 stycznia to bardzo ważna data w historii miasta Inowrocławia i właściwie w całych Kujawach Zachodnich - mówi szef Stowarzyszenia Historycznego Iskra, Tomasz Sibora.

- Co roku staramy się, jako grupa rekonstrukcyjna, zapraszać przyjaciół i znajomych rekonstruktorów, historyków i przyjaciół działających w tej branży historycznej do tego, by uczcić pamięć tych, którzy podjęli się 107 lat temu tego odważnego działania. Bardzo często robiliśmy różnego rodzaju rekonstrukcje, ale teraz pomyśleliśmy, że może trochę pośpiewamy kolędy, pastorałki, pieśni wojskowe. Staramy się jednocześnie przypominać historię.



- Bardzo mi się podoba wspólne śpiewanie kolęd, a przy okazji wspominamy Powstańców, którzy nas wyzwolili. Dziękujemy im za to, że jesteśmy w wolnym mieście, w wolnej Polsce - mówiła jedna z uczestniczek spotkania.



Dla gości członkowie stowarzyszenia uruchomili manufakturę buttonów - przypinek o tematyce powstańczej. Były też fotoramki z okolicznościową grafiką do mediów społecznościowych.