Inowrocław „Kolędował z Powstańcami". „Dziękujemy im za to, że jesteśmy w wolnym mieście"

2026-01-05, 19:31  Marcin Glapiak/Redakcja
„Kolędowanie z Powstańcami" w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

„Kolędowanie z Powstańcami" w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu grupy rekonstrukcyjne z regionu zorganizowały wspólne śpiewanie kolęd. W ten sposób uczczono Powstańców Wielkopolskich walczących 107 lat temu o Inowrocław.

- 5 stycznia to bardzo ważna data w historii miasta Inowrocławia i właściwie w całych Kujawach Zachodnich - mówi szef Stowarzyszenia Historycznego Iskra, Tomasz Sibora.
- Co roku staramy się, jako grupa rekonstrukcyjna, zapraszać przyjaciół i znajomych rekonstruktorów, historyków i przyjaciół działających w tej branży historycznej do tego, by uczcić pamięć tych, którzy podjęli się 107 lat temu tego odważnego działania. Bardzo często robiliśmy różnego rodzaju rekonstrukcje, ale teraz pomyśleliśmy, że może trochę pośpiewamy kolędy, pastorałki, pieśni wojskowe. Staramy się jednocześnie przypominać historię.

- Bardzo mi się podoba wspólne śpiewanie kolęd, a przy okazji wspominamy Powstańców, którzy nas wyzwolili. Dziękujemy im za to, że jesteśmy w wolnym mieście, w wolnej Polsce - mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

Dla gości członkowie stowarzyszenia uruchomili manufakturę buttonów - przypinek o tematyce powstańczej. Były też fotoramki z okolicznościową grafiką do mediów społecznościowych.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Dachowanie ciężarówki wiozącej mleko koło Tomisławic. Trasa była zablokowana

Dachowanie ciężarówki wiozącej mleko koło Tomisławic. Trasa była zablokowana

2026-01-05, 17:58
Sprawa rolniczych protestów przesądzona Bydgoski sąd przyznał rację prezydentowi

Sprawa rolniczych protestów przesądzona? Bydgoski sąd przyznał rację prezydentowi

2026-01-05, 17:30
Kujawsko-pomorskie w kleszczach mrozu Tej nocy ma być -17 stopni, kolejnej nawet -25

Kujawsko-pomorskie w kleszczach mrozu! Tej nocy ma być -17 stopni, kolejnej nawet -25!

2026-01-05, 17:00
Zabytkowa chata i bezcenna przyroda. Wdecki Park Krajobrazowy dostał prezent

Zabytkowa chata i bezcenna przyroda. Wdecki Park Krajobrazowy dostał prezent

2026-01-05, 16:13
Szykuje się transformacja w Inowrocławiu. Miliony pójdą na budowę silników gazowych

Szykuje się transformacja w Inowrocławiu. Miliony pójdą na budowę silników gazowych

2026-01-05, 15:25
Ogrzewalnia U Miecia ma miejsca dla potrzebujących. Przyszedłem po pomoc, dostałem ją

Ogrzewalnia „U Miecia” ma miejsca dla potrzebujących. „Przyszedłem po pomoc, dostałem ją”

2026-01-05, 13:35
Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. Był rektorem ćwierćwiecza

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. „Był rektorem ćwierćwiecza”

2026-01-05, 12:35
Mróz to zagrożenie dla psów. Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę

Mróz to zagrożenie dla psów. „Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę”

2026-01-05, 11:45
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

2026-01-05, 10:30

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę