"Kultura na świeżym" z nowym cyklem wypraw w 2026 roku. Znamy szczegóły

Ostatnia piesza wycieczka „KnŚ" w 2025 roku wiodła wokół jeziora Charzykowskiego. / Fot. FB Kultura na świeżym
Uroki miasteczek naszego regionu będą podziwiać uczestnicy tegorocznego cyklu wypraw organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W planie jest m.in. Chełmża, ale też Hel.
„Kultura na świeżym" to kobiece spacery, wycieczki dla najmłodszych, wyprawy rowerowe. W ubiegłym roku było to też cykl eksplorowania bydgoskich parków. Wspólne wyjścia pozwalają na odkrywanie niezwykłych miejsc, relaks, wzmacnianie zdrowia ruchem na łonie natury, poznawanie nowych osób i poczucie wspólnoty.
Pierwsza wyprawa w tym roku - do Chełmży - odbędzie się w sobotę (10 stycznia). Będzie to początek nowego cyklu „Miasteczkowo", na który zaprasza Dominika Kiss Orska. Inicjatorka wypraw chce zabrać chętnych do sześciu miast. Po Chełmży, zabytkowym mieście z jeziorem w centrum będą oprowadzali lokalni przewodnicy. Zbiórka o 9.00 na dworcu PKP w Bydgoszczy.
Na niedzielę 11 stycznia zaplanowano kobiecą wyprawę do Puszczy Bydgoskiej z przewodnikiem Grzegorzem Gałązką. Panie wyruszą z Nowej Wsi Wielkiej w kierunku Dobromierza skąd ekipa wejdzie do puszczy. Po drodze będzie rezerwat Łążyn i trzy szczyty koronne. Podróżniczki wyjdą z lasu w Bydgoszczy w okolicach ulicy Wąbrzeskiej. Trasa będzie liczyć około 30 kilometrów. Zbiórka o godz. 6.45 na dworcu Bydgoszcz Główna.
Z kolei 17 stycznia uczestnicy „Kultury na świeżym” odwiedzą Hel. Zbiórka zaplanowana jest na godz. 5.15 na dworcu głównym w Bydgoszczy. Na uczestników czeka około 30-kilometrowy zimowy spacer przez Półwysep Helski.
W ubiegłym roku „spacerowicze" przemierzyli 693 kilometry - ponad 200 kilometrów więcej niż w 2024. Z kolei na rowerach przejechali 608 kilometrów.
„Mała kultura na świeżym" jest skierowana do dzieci. W tym cyklu obowiązują zapisy – zgłoszenia należy wysyłać mailowo, podając liczbę uczestników oraz wiek dziecka na adres:dominika.kiss-orska@mck-bydgoszcz.pl.
