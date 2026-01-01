Hucznie witali 2026 rok! Po „Sylwestrowej mocy przebojów" w Toruniu [zdjęcia]

2026-01-01, 09:01  Redakcja/Polska Agencja Prasowa
„Sywestrowa moc przebojów" z Polsatem w Toruniu/fot. Agnieszka Bielecka, PAP

W noc sylwestrową na toruńskiej Starówce bawiło się ok. 22-25 tysięcy osób - wynika z szacunków służb miejskich.

Thomas Anders z Modern Talking, Urszula, Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra, Alicja Majewska, Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra i wielu innych artystów wystąpiło w noc sylwestrową na toruńskim Rynku Staromiejskim. Około 22-25 tys. osób witało nowy rok podczas „Sylwestrowej mocy przebojów" z Polsatem w Toruniu.

Noc sylwestrowa przebiegła bez poważnych incydentów. – Nie mam informacji o większych zdarzeniach na terenie imprezy masowej - mówi rzecznik prasowy toruńskiego magistratu. Poza terenem imprezy masowej służby interweniowały głównie w przypadkach nadużycia alkoholu. Do toruńskiej izby wytrzeźwień trafiły 23 osoby.

W całym regionie straż pożarna interweniowała 100 razy. W większości były to niewielkie w skali pożary. Paliły się m.in. śmieci, budynki gospodarskie i skrzynia na balkonie. W Radzyniu Chełmińskim konieczne było ewakuowanie 11 osób po pożarze w kamienicy. Nikt jednak nie ucierpiał w wyniku tych zdarzeń.

Toruń
Region

