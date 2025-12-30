Już po raz 13. ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Znamy szczegóły

2025-12-30, 13:56 Tatiana Adonis / Redakcja

W Maryję i Józefa wcieli się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner

6 stycznia Kacper, Melchior i Baltazar poprowadzą przez miasto barwny korowód kolędników. Hasło przewodnie wydarzenia to: „Nadzieją się cieszą!”. Kolędnicy wyruszą spod Bazyliki na Stary Rynek.

- Co roku staramy się, aby orszak był coraz piękniejszy - mówi Marek Piątkowski. - Tym razem będą trzy wierzchowce, na których pojadą Trzej Królowie. Pojadą na samym początku.



- Na Starym Rynku powstaną dwie zagrody ze zwierzętami. Będzie je można pogłaskać oraz nakarmić - opowiada Regina Piątkowska. - Wolontariusze będą rozdawać korony, a w orszaku zobaczymy także szczudlarzy w strojach aniołów.



W Maryję i Józefa wcieli się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. Jezuskiem będzie ich roczny syn.



- Cieszy nas, że możemy dzięki temu dać świadectwo wielkiej wiary - mówią. - To dla nas wielkie przeżycie, że możemy odegrać taką rolę.



Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. Następnie około godz. 13 kolędnicy wyruszą na Stary Rynek. Trasa będzie wiodła ulicami: Ossolińskich, Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha i Mostową.