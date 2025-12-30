Uwaga! Zablokowano ruch tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońska i 19 Marca
Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze torów tramwajowych. Po dojeździe na miejsce okazało się, że... z torów unosił się dym.
Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Jagiellońska i 19 marca 1981 roku. Straż pożarna zabezpieczyła teren. Wstrzymano ruch tramwajów w obie strony.
Jak się dowiedzieliśmy od rzeczniczki Zarządu Dróg, doszło do przepięcia w sieci zasilającej i zwarcia w szynie - to wywołało zapalenie się żywic i gumy, na której ułożone jest torowisko - stąd dym.
Na razie nie wiadomo jak długo awaria będzie usuwana.
Zmiany kursowania tramwajów na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.