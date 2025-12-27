Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła nad Notecią

2025-12-27, 12:01 Damian Klich/Redakcja

Policja i straż pożarna interweniowali w Ślesinie k. Nakła nad Notecią/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Chciał podpalić blok, ale udało się temu zapobiec. W Ślesinie koło Nakła nad Notecią doszło do groźnego zdarzenia. Miało ono miejsce wczoraj (26 grudnia) ok. godz. 22:00.

Więcej szczegółów przekazał młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle. - Przybyli na miejsce policjanci zastali funkcjonariuszy PSP oraz OSP, którzy siłowo weszli do mieszkania - mówi oficer prasowy. - Znajdujący się w środku 46-latek, bez zagrożenia życia został przetransportowany do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.



Wiadomo, co zrobił 46-letni mężczyzna. - Mundurowi ustalili, że sprawca interwencji podpalił kilka kartonów znajdujących się na balkonie - przekazał mł. asp. Kamil Smoliński.



Policjanci ustalają, czy doszło do zagrożenia zdrowia i życia innych mieszkańców bloku. Od tego zależy, czy mężczyźnie zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty.