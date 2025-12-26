„Brukowiec" wykąpany w lukrze! Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

2025-12-26, 21:02 Marcin Doliński/Redakcja

Fefernuski kociewskie lukrowane/fot. Nux/Wikipedia

Nasz reporter Marcin Doliński odsłania kulinarne zagadki regionu. Czy wiecie państwo, czym są fefernuski kociewskie? Przepis jest prosty, bo dawniej korzystali z niego raczej ludzie biedni, ale smakuje - na bogato!

- Tak zwane „brukowce" to słodycz pieczona przed okresem Bożego Narodzenia - mówi Agnieszka Niedzielska. - Ciasto ogólnie było zarabiane trzy tygodnie przed Adwentem i pieczone w czasie Adwentu. Później potrzebowało momentu na skruszenie, więc leżakowało w przewiewnym miejscu, opakowane w torebkę papierową, bądź ułożone w misce pod ściereczką bawełnianą. Rozczyn jest takim środkiem konserwującym, który zabezpiecza nam te fefernuski, żeby mogły długo wytrzymać. Te konserwanty to miód, tłuszcz zwierzęcy, czyli kiedyś najczęściej smalec, odrobina cukru i mleka. Potem pieczemy, formując wcześniej ciasto w kształt kopytka. Po upieczeniu ciasto było kąpane w lukrze.



W czasach biedy fefernuski były powszechną słodkością.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.