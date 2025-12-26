„Dla nas wojna się nie skończyła". Punkt pomocy Ukraińcom zostaje przy bydgoskim UKW

2025-12-26, 08:00 Monika Siwak/Redakcja

Punkt pomocy uchodźcom będzie mógł dalej działać na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek/archiwum

Punkt pomocy uchodźcom będzie mógł dalej działać na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia przedłużyła społecznikom umowę udostępniającą pomieszczenia w budynku E przy ul. Chodkiewicza. Od początku wojny z pomocy skorzystało już 4,5 tysiąca osób.

Co tydzień (zawsze w czwartek) po jedzenie, środki higieny i ubrania przychodzi kilkadziesiąt starszych, chorych ludzi i tych, którzy nie mogą pracować, bo opiekują się dziećmi.

- Jesteśmy chyba ostatnim takim punktem społecznym - mówi Kosma Kołodziej z organizacji Bydgoszcz Pomaga Ukrainie, wiceprezes Fundacji Diversity.pl - Niestety, coraz mniej osób nam pomaga. Niestety, żadne firmy obecnie nas nie wspierają, więc jeżeli ktoś będzie chciał nam pomóc, to jesteśmy bardzo chętni. Przed tymi świętami bardzo martwiliśmy się, jak to będzie w tym roku wyglądało. Z Uniwersytetem też mieliśmy umowę podpisaną do końca grudnia.



Kosma Kołodziej napisał w tej sprawie do rektora UKW. - Prosiłem o przedłużenie najmu. Działamy dalej. Trochę pomniejszymy nasze gabaryty, ale najważniejsze, że nie musimy się przenosić. Mieliśmy za sobą już dwie przeprowadzki. Dlatego, jeżeli możemy zostać w tym miejscu i dalej pomagać, to się bardzo cieszę. Dla nas wojna się nie skończyła. Cały czas zajmujemy się głównie samotnymi kobietami z małymi dziećmi, kobietami w ciąży, osobami chorującymi przewlekle, z chorobami nowotworowymi lub takimi osobami, których emerytura czy renta w przeliczeniu na złote polskie wynosi czasami 200-300 złotych.



Jak dodała kanclerz UKW, Monika Matowska, umowę przedłużono do końca 2026 roku.

- Punkt będzie działał, wiemy, że jest bardzo potrzebny, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć umowę. To jest taki nasz wkład we wspieranie osób, które nie mogą być w swoim kraju, a w Bydgoszczy znalazły swoje miejsce.



Do punktu w pomieszczeniu 016 B w budynku E przy Chodkiewicza 30 będzie można przyjść w drugim tygodniu stycznia. Można też zostawiać dary przy wejściu.



Kontakt przez stronę na Facebooku Bydgoszcz Pomaga Ukrainie i Diversity.pl