„Dla nas wojna się nie skończyła". Punkt pomocy Ukraińcom zostaje przy bydgoskim UKW

2025-12-26, 08:00  Monika Siwak/Redakcja
Punkt pomocy uchodźcom będzie mógł dalej działać na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek/archiwum

Punkt pomocy uchodźcom będzie mógł dalej działać na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek/archiwum

Punkt pomocy uchodźcom będzie mógł dalej działać na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia przedłużyła społecznikom umowę udostępniającą pomieszczenia w budynku E przy ul. Chodkiewicza. Od początku wojny z pomocy skorzystało już 4,5 tysiąca osób.

Co tydzień (zawsze w czwartek) po jedzenie, środki higieny i ubrania przychodzi kilkadziesiąt starszych, chorych ludzi i tych, którzy nie mogą pracować, bo opiekują się dziećmi.
- Jesteśmy chyba ostatnim takim punktem społecznym - mówi Kosma Kołodziej z organizacji Bydgoszcz Pomaga Ukrainie, wiceprezes Fundacji Diversity.pl - Niestety, coraz mniej osób nam pomaga. Niestety, żadne firmy obecnie nas nie wspierają, więc jeżeli ktoś będzie chciał nam pomóc, to jesteśmy bardzo chętni. Przed tymi świętami bardzo martwiliśmy się, jak to będzie w tym roku wyglądało. Z Uniwersytetem też mieliśmy umowę podpisaną do końca grudnia.

Kosma Kołodziej napisał w tej sprawie do rektora UKW. - Prosiłem o przedłużenie najmu. Działamy dalej. Trochę pomniejszymy nasze gabaryty, ale najważniejsze, że nie musimy się przenosić. Mieliśmy za sobą już dwie przeprowadzki. Dlatego, jeżeli możemy zostać w tym miejscu i dalej pomagać, to się bardzo cieszę. Dla nas wojna się nie skończyła. Cały czas zajmujemy się głównie samotnymi kobietami z małymi dziećmi, kobietami w ciąży, osobami chorującymi przewlekle, z chorobami nowotworowymi lub takimi osobami, których emerytura czy renta w przeliczeniu na złote polskie wynosi czasami 200-300 złotych.

Jak dodała kanclerz UKW, Monika Matowska, umowę przedłużono do końca 2026 roku.
- Punkt będzie działał, wiemy, że jest bardzo potrzebny, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć umowę. To jest taki nasz wkład we wspieranie osób, które nie mogą być w swoim kraju, a w Bydgoszczy znalazły swoje miejsce.

Do punktu w pomieszczeniu 016 B w budynku E przy Chodkiewicza 30 będzie można przyjść w drugim tygodniu stycznia. Można też zostawiać dary przy wejściu.

Kontakt przez stronę na Facebooku Bydgoszcz Pomaga Ukrainie i Diversity.pl

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

2025-12-26, 09:30
Żyją w strasznych warunkach, mróz może ich zabić. Społecznicy wspierają bezdomnych

Żyją w strasznych warunkach, mróz może ich zabić. Społecznicy wspierają bezdomnych

2025-12-25, 20:30
Dziki padają jak muchy. Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kujawsko-Pomorskiem

Dziki padają jak muchy. Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-25, 19:10
Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo

Trzy osoby zostały ranne w wypadku pod Łabiszynem. Auto wpadło do rowu i na drzewo

2025-12-25, 17:50
Wóz na dachu chałupy - takie psikusy robiono sobie dawniej na Pomorzu i Kujawach

Wóz na dachu chałupy - takie psikusy robiono sobie dawniej na Pomorzu i Kujawach

2025-12-25, 17:40
Z tym przewodnikiem daleko się zajdzie. Metropolia Toruńska testuje nową aplikację

Z tym przewodnikiem daleko się zajdzie. Metropolia Toruńska testuje nową aplikację

2025-12-25, 16:28
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy włączyło się do akcji Paczuszka dla Maluszka. Też możecie pomóc

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy włączyło się do akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Też możecie pomóc!

2025-12-25, 15:15
Bigosy, sałatki i karkówki rozeszły się w mig Finał akcji Ciepło serca w słoiku [wideo, zdjęcia]

Bigosy, sałatki i karkówki rozeszły się w mig! Finał akcji „Ciepło serca w słoiku" [wideo, zdjęcia]

2025-12-25, 14:00
Tak teraz wygląda zabytkowy budynek dworca w Toruniu. Piec kaflowy zachowany [zdjęcia]

Tak teraz wygląda zabytkowy budynek dworca w Toruniu. Piec kaflowy zachowany! [zdjęcia]

2025-12-25, 12:25

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę