Bigosy, sałatki i karkówki rozeszły się w mig! Finał akcji „Ciepło serca w słoiku" [wideo, zdjęcia]

2025-12-25, 14:00  Monika Siwak/Redakcja
Gorąca zupa, ciasta, kapusta z grochem i ryba trafiły dziś w ręce potrzebujących. Wydawano je na ulicy Gdańskiej w centrum Bydgoszczy. Świąteczne jedzenie przekazane zostało w ramach akcji „Ciepło serca w słoiku".

- Czekam w kolejce, zaraz koleżanka coś przyniesie, ponieważ jest wolontariuszką. Jestem osobą bezdomną. Od dwóch lat mieszkam w schronisku dla kobiet. Bardzo się cieszę, że są takie okazje, jak tutaj. Potrawy świąteczne to dla mnie rzadkość, ciężko byłoby mi przygotować sobie święta. Mam ochotę na barszczyk, jeśli będzie...

Schronisko to finał wielu życiowych problemów.
- Był alkohol - przede wszystkim - i uzależnienie od leków. Mówię „był", ponieważ co prawda cały czas chodzę na terapię, ale problem jest już zażegnany...

- Żona jeździ na wózku inwalidzkim. Przyszliśmy po dary, zjemy coś na ciepło. Jest super...

- Przyniosłam leczo z paróweczkami, z białą kiełbasą. Karkówkę upiekłam, są paszteciki, mam puszki, pyszne cukierki. Musiałam to wszystko dobrze „opatulić", żeby nasi odbiorcy mieli coś „na zaś", nie żeby od razu wszystko zjeść, ale i później się nacieszyć...

- Pani Ania jest z nami od lat i pomaga. Mamy takich aniołów, którzy dają wsparcie - podkreślał Ireneusz Nitkiewicz z Fundacji Chcepomagam.

Akcję organizują Fundacje Chcepomagam oraz Chlebek, Twarożek, Kiełbasa przy wsparciu wolontariuszy, darczyńców.

Relacja Moniki Siwak

wideo: Monika Siwak

Bydgoszcz
