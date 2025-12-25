Były dwa pożary saun w regionie. Zaczęło się w wigilijny wieczór. Nikt nie ucierpiał

2025-12-25, 08:57  Redakcja
Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook

Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook

W świąteczny czwartek nad ranem w Krobii, w gminie Lubicz spaliła się sauna. Akcja gaśnicza trwała do godziny 6:00. Wcześniej, w poranek 24 grudnia spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem.

Sauna w Krobii znajdowała się w parterowym budynku gospodarczym. W akcji gaszenia brało udział 8 zastępów strażaków. Przybyli na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar. Akcja zakończyła się po godzinie 6 rano.
Tymczasem do podobnego zdarzenia doszło także wczoraj. W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem. Specjaliści będą badać przyczyny tych pożarów. Dodajmy, że w obu przypadkach nikt nie został poszkodowany.

Toruń
Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem/fot. OSP Złotoria W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem/fot. OSP Złotoria W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem/fot. OSP Złotoria W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem/fot. OSP Złotoria

Region

To już dziś Ciepło serca w słoiku, czyli zbiórka świątecznych potraw dla potrzebujących

To już dziś! „Ciepło serca w słoiku", czyli zbiórka świątecznych potraw dla potrzebujących

2025-12-25, 08:00
Jest praca Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy szuka operatorów numeru 112

Jest praca! Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy szuka operatorów numeru 112

2025-12-24, 21:09
Czas odkurzyć domowe archiwa. Muzeum Okręgowe robi wystawę o bydgoskich osiedlach

Czas odkurzyć domowe archiwa. Muzeum Okręgowe robi wystawę o bydgoskich osiedlach

2025-12-24, 19:40
Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

2025-12-24, 18:46
Tak wyglądają Święta Bożego Narodzenia za więziennymi kratami

Tak wyglądają Święta Bożego Narodzenia za więziennymi kratami

2025-12-24, 18:05
Nie zabrakło zupy grzybowej, ryb i ciasta. Wigilia dla bezdomnych i samotnych w Bydgoszczy

Nie zabrakło zupy grzybowej, ryb i ciasta. Wigilia dla bezdomnych i samotnych w Bydgoszczy

2025-12-24, 16:39
Kilkaset osób skorzystało z miejskiej wigilii w Inowrocławiu [wideo]

Kilkaset osób skorzystało z miejskiej wigilii w Inowrocławiu [wideo]

2025-12-24, 16:12
W bożonarodzeniowych zwyczajach w Kujawsko-Pomorskiem są spore różnice. Nie tylko na wigilijnym stole

W bożonarodzeniowych zwyczajach w Kujawsko-Pomorskiem są spore różnice. Nie tylko na wigilijnym stole

2025-12-24, 15:42
Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w klasztorze Siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w klasztorze? Siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

2025-12-24, 14:15

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę