Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy będą musieli uważać

2025-12-23, 13:45  Redakcja
IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całego województwa/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Alert IMGW obejmuje wszystkie powiaty naszego województwa. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać dziś, od godziny 15:00 do 22:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 75 procent.

Na drogach oraz chodnikach będzie ślisko, ze względu na zamarzanie mokrej nawierzchni. To efekt prognozowanych opadów deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Ponadto temperatura powietrza obniży się do ok. -4°C, a przy gruncie nawet do około -7°C. Słupki rtęci w termometrach będą poniżej zera przynajmniej przez dwie kolejne doby.

pogoda, IMGW

