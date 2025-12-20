Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [zdjęcia]

2025-12-20, 16:50  Tatiana Adonis / Redakcja
Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Wolontariusze, którzy regularnie szykują dla potrzebujących kanapki i gotują zupę, tym razem przygotowali świąteczne menu.

Podczas wigilijnego spotkania serwowano tradycyjne potrawy. Był m.in. karp, zupa grzybowa oraz sałatka jarzynowa. Osoby w kryzysie otrzymały również drobne upominki - kosmetyki i słodycze.

- Czy takie akcje są potrzebne? Bardzo. Masa ludzi tutaj jest naprawę głodnych. Chodzą po śmietnikach. Czy mi też się zdarzało? Oczywiście, że tak - powiedział naszej reporterce jeden z uczestników.

Spotkanie wigilijne odbyło się w ramach akcji „Zupa Pod Blankami” oraz „Zróbmy bułę na spółę”. Dzięki wsparciu darczyńców, wolontariusze co tydzień gotują około 100 litrów zupy oraz przygotowują ponad 100 kanapek, które potem wydają bezdomnym.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Region

Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2025-12-20, 15:36
W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

2025-12-20, 13:55
Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

2025-12-20, 12:27
Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

2025-12-20, 11:31
Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. Dzielmy się - nie marnujmy

Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”

2025-12-20, 09:32
Kolizja w Pikutkowie między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Są utrudnienia na DK 62

Kolizja w Pikutkowie między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Są utrudnienia na DK 62

2025-12-20, 08:58
Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas

Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas

2025-12-20, 07:58
Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rok

2025-12-19, 20:03
Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

2025-12-19, 18:55

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę