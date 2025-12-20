Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [zdjęcia]

2025-12-20, 16:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Tak wyglądało spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Wolontariusze, którzy regularnie szykują dla potrzebujących kanapki i gotują zupę, tym razem przygotowali świąteczne menu.

Podczas wigilijnego spotkania serwowano tradycyjne potrawy. Był m.in. karp, zupa grzybowa oraz sałatka jarzynowa. Osoby w kryzysie otrzymały również drobne upominki - kosmetyki i słodycze.



- Czy takie akcje są potrzebne? Bardzo. Masa ludzi tutaj jest naprawę głodnych. Chodzą po śmietnikach. Czy mi też się zdarzało? Oczywiście, że tak - powiedział naszej reporterce jeden z uczestników.



Spotkanie wigilijne odbyło się w ramach akcji „Zupa Pod Blankami” oraz „Zróbmy bułę na spółę”. Dzięki wsparciu darczyńców, wolontariusze co tydzień gotują około 100 litrów zupy oraz przygotowują ponad 100 kanapek, które potem wydają bezdomnym.