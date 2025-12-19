„Będziemy robić wszystko, aby zmniejszać deficyt 150 mln zł." Toruń ma budżet na 2026 rok

2025-12-19
Rada Miasta Torunia po wielogodzinnej dyskusji przyjęła budżet miasta na 2026 rok

Rada Miasta Torunia po wielogodzinnej dyskusji przyjęła budżet miasta na 2026 rok. Za głosowało 18 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Wspólnego Torunia, a przeciw 6 radnych z PiS. Wydatki mają wynieść 2,18 mld zł, a dochody 2,03 mld zł. Deficyt wyniesie 150 mln zł.

- Ten projekt budżetu pozwala kontynuować wiele kluczowych inwestycji. Będziemy robić wszystko, aby maksymalizować źródła i kwoty dotacji na inwestycje. Będziemy robić wszystko, aby zmniejszać deficyt 150 mln zł – mówił podczas dyskusji nad budżetem prezydent Torunia Paweł Gulewski.

„Nie jest to budżet rewolucyjny"
Przewodniczący klubu KO Bartłomiej Jóźwiak podkreślił, że Toruń dzięki temu budżetowi będzie mógł starannie rozwijać miasto z udziałem środków unijnych.
– Toruń wchodzi w kolejny rok ze stabilizacją, ale i rozwojem. Nie jest to budżet rewolucyjny, ale jest to bardzo starannie przygotowany dokument. Liczymy, że w ciągu roku deficyt będzie malał – ocenił Jóźwiak.

Przeciw głosowali radni PiS. - Projekt budżetu jest wyraźnym sygnałem słabości finansowej miasta. Kwestie bezpieczeństwa mimo oczekiwań mieszkańców nie zyskują rangi zgodnej z ich oczekiwaniami i potrzebami. Widzimy budżet, który zamiast dawać impuls rozwojowy, w wielu sferach jest wyrazem strategii przeczekiwania – mówił w trakcie sesji szef klubu PiS Adrian Mól.

B. wiceprezydent Torunia Mól dodał, że środki zostające po opłaceniu wszystkich bieżących kosztów są coraz niższe. – To właśnie z tej nadwyżki kosztów miasto finansuje m.in. wkłady własne do projektów inwestycyjnych – mówił. Wskazał, że spadek nadwyżki operacyjnej jest sygnałem budżetu „coraz bardziej na styk”. – Deficyt 150 mln zł ma zostać sfinansowany kolejną falą zadłużenia. Dług ma wynieść już ponad 1,3 mld zł. Mówimy to bez emocji, ale z pełną odpowiedzialnością, że takie tempo zadłużania powoduje konieczność coraz większych nakładów w budżecie na obsługę długu – stwierdził Mól.

„Deficyt miasta jest rzeczywiście wysoki"
Budżetu bronił b. prezydent Michał Zaleski, dziś radny i przewodniczący klubu Wspólny Toruń.
- Zdecydowaliśmy, że będziemy popierali ten budżet. Nie wolno nam ulegać pokusom zwiększania wydatków budżetowych. Bardzo liczę na to, że pakiet inwestycyjny będzie ostatecznie większy przez uzyskanie dofinansowań zewnętrznych. Może trzeba zrobić krok w kierunku audytu oświaty. Dziękuję za przygotowanie budżetu w takich możliwościach, w jakich jesteśmy i jakie mamy. Jestem spokojny co do fachowości zespołu, który zbudował budżet – mówił radny Zaleski.

Skarbnik miasta Aneta Pietrzak mówiła, że deficyt miasta jest rzeczywiście wysoki, ale podkreślała jego zmiany – najczęściej w kierunku jego zmniejszenia – w trakcie danego roku budżetowego.

– Zaplanowaliśmy rezerwy na wysokim poziomie, uwzględniliśmy wszelkie ryzyka, więc mam nadzieję, że wykonanie budżetu będzie lepsze, niż dziś przyjmujemy. Będziemy oszczędzać i mamy nadzieję, że nadwyżka dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami będzie wyższa niż te 35 mln zł – powiedziała Pietrzak.

Gdyby budżet w roku 2026 został wykonany w przyjętym w czwartek kształcie, zadłużenie Torunia – bez zadłużenia spółek i szpitala – wyniosłoby 1,32 mld zł. W strukturze zadłużenia miasta dominują obligacje – 39 proc. i kredyty zagraniczne 37 proc. Zadłużenie miejskich spółek wynosi 528 mln zł.


  • W budżecie na rok 2026 na inwestycje przeznaczono ok. 308 mln zł. Największą inwestycją będzie dofinansowanie budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, które w przyszłym roku wyniesie ponad 54 mln zł.
  • Na budowę dróg przeznaczonych ma zostać 49,5 mln zł. Inwestycje w ochronę zdrowia wyniosą 25,8 mln zł. Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza kosztowała będzie ok. 10 mln zł. Budowa II etapu szkoły podstawowej przy ul. Grasera będzie w 2026 roku kosztowała 20 mln zł. Obiekt ma być gotowy do września 2027 roku. Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pochłonie ponad 12,5 mln zł.
  • System oświaty kosztował będzie 911 mln zł. Wszyscy radni zgodnie podkreślali, że rosnąca „luka oświatowa” jest ogromnym problemem dla samorządów. W roku 2026 ma ona w Toruniu wynieść ok. 276 mln zł. Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami wyniesie ok. 35 mln zł i będzie o blisko 37 mln zł niższa niż w roku 2025.

