„Ekologia to życie za pan brat ze światem". Wręczono „Bydgoskie EkoCertyfikaty" [zdjęcia]

2025-12-18, 07:00  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Gala konkursu „Bydgoski EkoCertyfikat"/fot. Bartosz Nawrocki

Gala konkursu „Bydgoski EkoCertyfikat"/fot. Bartosz Nawrocki

„Bydgoski EkoCertyfikat" to konkurs, który wyróżnia firmy i organizacje stosujące odpowiedzialną gospodarkę odpadami i chroniące środowisko. W środę (17 grudnia) w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy odbyła się gala tego konkursu.

- Takie konkursy są bardzo ważne dla regionu - mówi Natalia Babachanian, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
- Tak jak ważna jest edukacja w szkołach, tak samo ważne jest zaangażowanie przedsiębiorców w troskę o to, by nasze środowisko było coraz lepsze, czystsze i bezpieczniejsze. Firmy, które są laureatami, mogą się posługiwać certyfikatem przez najbliższy rok. Nasi laureaci będą wzorem dla innych.

Michał Tubielewicz z firmy Hanplast podkreśla: - Jesteśmy na jednej planecie, która ma ograniczony cykl przydatności. Dobrze, gdy są warunki, które wymuszają bądź promują postawę ekologiczną, żeby udało się zarabiać pieniądze, by później móc inwestować chociażby w takie rozwiązania. To jest właśnie to.

- Ekologia to nie ma być coś wygórowanego i niesamowitego. To ma być po prostu życie za pan brat z tym wszystkim, co nas otacza - mówi ks. Sławomir Bar, proboszcz bydgoskiej Bazyliki.

Laureaci zyskali prawo do posługiwania się tytułem „Bydgoski ekoCertyfikat” oraz używania znaku graficznego konkursu w materiałach promocyjnych. Organizatorzy planują drugą edycję konkursu za rok.

Nagrodzeni:

  • w kategorii małe firmy - Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a’Paulo (wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Darpol, Muzeum Mydła i Historii Brudu Kieraszewicz Bujny, Creownia, Eneris Proeco Sp. z o.o.
  • w kategorii średnie firmy - Metalbark Sp. z o.o. Sp. k. (wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Media System SP z o.o., PVE Development Sp. z o.o.
  • w kategorii duże firmy - Hanplast Sp. z o.o. (IVY Technology Poland Sp z o.o., Polon-Alfa S.A., Keeeper SP. z o.o., MM Neupack, Oponeo.pl S.A., Frosta.

Relacja Bartosza Nawrockiego

wideo: Bartosz Nawrocki

Gala konkursu „Bydgoski EkoCertyfikat"/fot. Bartosz Nawrocki

