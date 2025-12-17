„Obyśmy nadal byli regionem solidarnym." Wigilia samorządowców w Toruniu

2025-12-17, 16:41  Monika Kaczyńska/Redakcja
Tradycyjne kujawsko-pomorskie samorządowe spotkanie opłatkowe odbyło się w toruńskim Dworze Artusa/fot. Monika Kaczyńska

Tradycyjne kujawsko-pomorskie samorządowe spotkanie opłatkowe odbyło się w toruńskim Dworze Artusa/fot. Monika Kaczyńska

Tradycyjne kujawsko-pomorskie samorządowe spotkanie opłatkowe odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Wzięli w nim udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu. Były podsumowania mijającego roku i składanie życzeń.

- Życzę wszystkim, żeby jeśli mają pragnienie pokoju, postarali się wycofać - mówię to także do siebie - objąć refleksją to, co robimy, i potem zacząć wszystko od nowa - przekazał marszałek województwa, Piotr Całbecki.

- Życie pokazuje, że potrzebna jest dyskusja, potrzebne jest porozumienie. Tego typu spotkania budują nić porozumienia na różnych płaszczyznach, z różnymi środowiskami. Jestem człowiekiem dialogu, zawsze taki byłem i uważam, że powinniśmy ze sobą rozmawiać - mówił wicewojewoda Piotr Hemmerling.

- To był bardzo pracowity rok, podejmowaliśmy nowe wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o promocję uniwersytetu w okresie jubileuszowym, ale także przygotowań do nowego konkursu na uczelnię badawczą i do największego remontu w historii uniwersytetu - mówił rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn.

Uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem, było też wspólne śpiewanie kolęd.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

Prof. Andrzej Dragan we Włocławku. Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja ułatwiają pracę

Prof. Andrzej Dragan we Włocławku. Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja ułatwiają pracę?

2025-12-17, 19:51
Nowości w bydgoskim recyklingu: mobilne PSZOK-i do odpadów problemowych i elektro-paki

Nowości w bydgoskim recyklingu: mobilne PSZOK-i do odpadów problemowych i elektro-paki

2025-12-17, 18:58
Panujecie nad emocjami i szukacie pracy W Bydgoszczy można zostać operatorem numeru alarmowego 112

Panujecie nad emocjami i szukacie pracy? W Bydgoszczy można zostać operatorem numeru alarmowego 112

2025-12-17, 18:20
Tu zagrożenia występują według scenariusza. Domek bezpieczeństwa pokazuje, jak się uchronić [relacja, zdjęcia, wideo]

Tu zagrożenia występują według scenariusza. Domek bezpieczeństwa pokazuje, jak się uchronić [relacja, zdjęcia, wideo]

2025-12-17, 17:50
Zderzenie trzech samochodów w Stopce na trasie Bydgoszcz-Koronowo. Utrudnienia

Zderzenie trzech samochodów w Stopce na trasie Bydgoszcz-Koronowo. Utrudnienia!

2025-12-17, 17:33
Budżet Bydgoszczy przekroczy 4 miliardy złotych. Lista inwestycji jest długa

Budżet Bydgoszczy przekroczy 4 miliardy złotych. Lista inwestycji jest długa

2025-12-17, 16:45
Taki będzie wyglądał nowy szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Mamy wizualizacje

Taki będzie wyglądał nowy szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Mamy wizualizacje

2025-12-17, 15:40
Ogrzej stopy bezdomnego. Na Politechnice Bydgoskiej trwa świąteczna akcja charytatywna

„Ogrzej stopy bezdomnego". Na Politechnice Bydgoskiej trwa świąteczna akcja charytatywna

2025-12-17, 14:37
Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

2025-12-17, 13:40

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę