„Obyśmy nadal byli regionem solidarnym." Wigilia samorządowców w Toruniu

2025-12-17, 16:41 Monika Kaczyńska/Redakcja

Tradycyjne kujawsko-pomorskie samorządowe spotkanie opłatkowe odbyło się w toruńskim Dworze Artusa. Wzięli w nim udział samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu. Były podsumowania mijającego roku i składanie życzeń.

- Życzę wszystkim, żeby jeśli mają pragnienie pokoju, postarali się wycofać - mówię to także do siebie - objąć refleksją to, co robimy, i potem zacząć wszystko od nowa - przekazał marszałek województwa, Piotr Całbecki.



- Życie pokazuje, że potrzebna jest dyskusja, potrzebne jest porozumienie. Tego typu spotkania budują nić porozumienia na różnych płaszczyznach, z różnymi środowiskami. Jestem człowiekiem dialogu, zawsze taki byłem i uważam, że powinniśmy ze sobą rozmawiać - mówił wicewojewoda Piotr Hemmerling.



- To był bardzo pracowity rok, podejmowaliśmy nowe wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o promocję uniwersytetu w okresie jubileuszowym, ale także przygotowań do nowego konkursu na uczelnię badawczą i do największego remontu w historii uniwersytetu - mówił rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn.



Uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem, było też wspólne śpiewanie kolęd.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.