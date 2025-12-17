„Ogrzej stopy bezdomnego". Na Politechnice Bydgoskiej trwa świąteczna akcja charytatywna

2025-12-17, 14:37 Redakcja

Zbiórka prowadzona jest na Wydział Zarządzania PBŚ. / Fot. Marta Kliszewska

Studenci Wydziału Zarządzania organizuje zbiórkę nowych skarpet, które trafią do Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Pomysłodawcą akcji jest Koło Naukowe Rynku Finansowego wraz z opiekunką dr Grażyną Owczarczyk-Szpakowską.



- Zima to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Każda para to realna pomoc i odrobina ciepła dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują - piszą. - Każdy może dołączyć i podzielić się dobrem.



Zbiórka prowadzona jest na Wydział Zarządzania PBŚ: II piętro, budynek B i E.



Koniec akcji w piątek (19.12.).