Piotr Całbecki w „Rozmowie Dnia": Nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować
Z marszałkiem województwa rozmawialiśmy m.in. o liście otwartym, który wysłał do niego prezydent Bydgoszczy w sprawie uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.
W takiej sytuacji oba miasta poszły odrębną ścieżką.
- Bydgoszcz ma swoją metropolię, Toruń swoją. Zaakceptowaliśmy to. Nikt nikogo nie zmusi do współpracy. Dzięki staraniom moich współpracowników oraz moim osobistym - udało się przekonać ministerstwo, aby wprowadzić jeszcze jedną kategorię - metropolie kształtujące się - mówi marszałek województwa. - Dlaczego ministerstwo nie zaakceptowało wniosku Bydgoszczy o zakwalifikowanie do rangi ponadregionalnej? To pytanie należy kierować do ministerstwa, a nie marszałka, który i tak zrobił dużo dla Bydgoszczy i Torunia.
W „Rozmowie Dnia" Piotr Całbecki odniósł się do słów Rafała Bruskiego, który twierdzi, że „postawa marszałka, który nie walczy o oba miasta jest niezrozumiała".
- Co by się stało, gdyby poparł pan wniosek Bydgoszczy? - pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.
Podczas naszej porannej „Rozmowy Dnia" Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała również z Piotrem Całbeckim o jego wyborze do prestiżowej grupy sterującej ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2028-2034 w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
- Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.
