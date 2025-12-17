Piotr Całbecki w „Rozmowie Dnia": Nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować

2025-12-17, 08:58  Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja
Piotr Całbecki w toruńskim studiu PR PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Piotr Całbecki w toruńskim studiu PR PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Z marszałkiem województwa rozmawialiśmy m.in. o liście otwartym, który wysłał do niego prezydent Bydgoszczy w sprawie uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

- Projekt o którym mówimy, nie jest niczym nowym. Nad tym dokumentem pracujemy już od 1,5 roku. W pierwotnej wersji ministerstwo proponowało, aby Bydgoszcz i Toruń ująć w strategii jako miasta o kategorii regionalnej, co wywołało moje duże zdziwienie, wręcz oburzenie. Szukaliśmy sposobu, aby to zmienić, inaczej na mapie naszego kraju mielibyśmy lukę - mówi Piotr Całbecki. - Ministerstwo odpowiedziało prosto: gdybyście połączyli potencjały dwóch miast i przedstawili jeden wniosek, aby uznać je jako aglomerację i zakwalifikować jako metropolię ponadregionalną, to tak by się stało. Tak jak w przypadku Silesii i Trójmiasta. Niestety radni Bydgoszczy z jej prezydentem zdecydowali inaczej. Nie chcą zawiązać współpracy z Toruniem. Uważają, że jest im nie po drodze.

W takiej sytuacji oba miasta poszły odrębną ścieżką.

- Bydgoszcz ma swoją metropolię, Toruń swoją. Zaakceptowaliśmy to. Nikt nikogo nie zmusi do współpracy. Dzięki staraniom moich współpracowników oraz moim osobistym - udało się przekonać ministerstwo, aby wprowadzić jeszcze jedną kategorię - metropolie kształtujące się - mówi marszałek województwa. - Dlaczego ministerstwo nie zaakceptowało wniosku Bydgoszczy o zakwalifikowanie do rangi ponadregionalnej? To pytanie należy kierować do ministerstwa, a nie marszałka, który i tak zrobił dużo dla Bydgoszczy i Torunia.



W „Rozmowie Dnia" Piotr Całbecki odniósł się do słów Rafała Bruskiego, który twierdzi, że „postawa marszałka, który nie walczy o oba miasta jest niezrozumiała".

- Co by się stało, gdyby poparł pan wniosek Bydgoszczy? - pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.

- Nie jestem cudotwórcą. Pan prezydent nie rozumie procesu decyzyjnego. To, co udało się zrobić zasługuje na podziękowanie od prezydenta Bruskiego, a nie połajankę, którą sobie urządził kosztem mojej osoby - twierdzi marszałek województwa. - To wzburza opinię publiczną. Sądziłem, że konflikt toruńsko-bydgoski już jest za nami, kiedy te dwa miasta będą, niestety, szły osobno. Ja nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować. Tak jak przy okazji projektu BiT City czy spalarni śmieci. Toruń z Bydgoszczą tworzą jedną przestrzeń usługową dla regionu.

Podczas naszej porannej „Rozmowy Dnia" Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała również z Piotrem Całbeckim o jego wyborze do prestiżowej grupy sterującej ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2028-2034 w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
  • Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.
  • Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - Piotr Całbecki

Toruń
Piotr Całbecki podczas rozmowy z Adrianą Andrzejewską-Kuras w toruńskim studiu PR PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Region

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

2025-12-17, 13:40
Miejscy radni jednym głosem w obronie Torunia i regionu po liście prezydenta Bydgoszczy

Miejscy radni jednym głosem w obronie Torunia i regionu po liście prezydenta Bydgoszczy

2025-12-17, 12:37
Budowa S10. Jest przetarg na powstanie kolejnego odcinka: Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

Budowa S10. Jest przetarg na powstanie kolejnego odcinka: Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

2025-12-17, 11:58
W Grudziądzu padł rekord W tym roku udało się stworzyć ponad 4 tysiące Kartek Wielkiej Mocy

W Grudziądzu padł rekord! W tym roku udało się stworzyć ponad 4 tysiące Kartek Wielkiej Mocy

2025-12-17, 10:15
W centrum Inowrocławia doszło do osypania się fragmentów jednej z kamienic

W centrum Inowrocławia doszło do osypania się fragmentów jednej z kamienic

2025-12-17, 09:11
Bydgoszcz. Harcerze z Fordonu oraz ich rodziny pomagają, ale także liczą na pomoc

Bydgoszcz. Harcerze z Fordonu oraz ich rodziny pomagają, ale także liczą na pomoc!

2025-12-17, 07:50
To już dziś W Bydgoszczy zbiórka krwi, w Toruniu i Włocławku - Środa z Profilaktyką

To już dziś! W Bydgoszczy zbiórka krwi, w Toruniu i Włocławku - Środa z Profilaktyką

2025-12-17, 06:50
Toruń przygotowuje się do sylwestra z Polsatem. Prezydent: Najważniejsze, żeby było bezpiecznie

Toruń przygotowuje się do sylwestra z Polsatem. Prezydent: Najważniejsze, żeby było bezpiecznie

2025-12-16, 21:07
Firmy Qemetica i PreZero łączą siły. W ramach Fundacji dla Kujaw wspólnie będą wspierać Inowrocław

Firmy Qemetica i PreZero łączą siły. W ramach Fundacji dla Kujaw wspólnie będą wspierać Inowrocław

2025-12-16, 19:59

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę