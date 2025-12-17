Piotr Całbecki w „Rozmowie Dnia": Nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować

2025-12-17, 08:58 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Piotr Całbecki w toruńskim studiu PR PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Z marszałkiem województwa rozmawialiśmy m.in. o liście otwartym, który wysłał do niego prezydent Bydgoszczy w sprawie uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

- Projekt o którym mówimy, nie jest niczym nowym. Nad tym dokumentem pracujemy już od 1,5 roku. W pierwotnej wersji ministerstwo proponowało, aby Bydgoszcz i Toruń ująć w strategii jako miasta o kategorii regionalnej, co wywołało moje duże zdziwienie, wręcz oburzenie. Szukaliśmy sposobu, aby to zmienić, inaczej na mapie naszego kraju mielibyśmy lukę - mówi Piotr Całbecki. - Ministerstwo odpowiedziało prosto: gdybyście połączyli potencjały dwóch miast i przedstawili jeden wniosek, aby uznać je jako aglomerację i zakwalifikować jako metropolię ponadregionalną, to tak by się stało. Tak jak w przypadku Silesii i Trójmiasta. Niestety radni Bydgoszczy z jej prezydentem zdecydowali inaczej. Nie chcą zawiązać współpracy z Toruniem. Uważają, że jest im nie po drodze.



W takiej sytuacji oba miasta poszły odrębną ścieżką.



- Bydgoszcz ma swoją metropolię, Toruń swoją. Zaakceptowaliśmy to. Nikt nikogo nie zmusi do współpracy. Dzięki staraniom moich współpracowników oraz moim osobistym - udało się przekonać ministerstwo, aby wprowadzić jeszcze jedną kategorię - metropolie kształtujące się - mówi marszałek województwa. - Dlaczego ministerstwo nie zaakceptowało wniosku Bydgoszczy o zakwalifikowanie do rangi ponadregionalnej? To pytanie należy kierować do ministerstwa, a nie marszałka, który i tak zrobił dużo dla Bydgoszczy i Torunia.









W „Rozmowie Dnia" Piotr Całbecki odniósł się do słów Rafała Bruskiego, który twierdzi, że „postawa marszałka, który nie walczy o oba miasta jest niezrozumiała".



- Co by się stało, gdyby poparł pan wniosek Bydgoszczy? - pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.





- Nie jestem cudotwórcą. Pan prezydent nie rozumie procesu decyzyjnego. To, co udało się zrobić zasługuje na podziękowanie od prezydenta Bruskiego, a nie połajankę, którą sobie urządził kosztem mojej osoby - twierdzi marszałek województwa. - To wzburza opinię publiczną. Sądziłem, że konflikt toruńsko-bydgoski już jest za nami, kiedy te dwa miasta będą, niestety, szły osobno. Ja nigdy nie zmienię zdania. Bydgoszcz i Toruń powinny współpracować. Tak jak przy okazji projektu BiT City czy spalarni śmieci. Toruń z Bydgoszczą tworzą jedną przestrzeń usługową dla regionu.

Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.

