Handlował narkotykami w Bydgoszczy. Przez rok wprowadził na rynek aż 38 kg „towaru"

2025-12-15, 17:00  Redakcja
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje kolejne śledztwo dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Zatrzymany bydgoszczanin usłyszał zarzut. Grozi mu do 12 lat więzienia.

11 grudnia 2025 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali mieszkańca Bydgoszczy - Arkadiusza H. Zarzuca się mu udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej w postaci tzw. kryształu (3-CMC). Na bydgoskim rynku działał od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 48-latka ujawniono m.in.: niespełna 3 kilogramy kryształu, ponad 100 gramów substancji psychotropowej w postaci proszku, ponad 200 tabletek ecstasy oraz kilkadziesiąt tzw. skrętów z zawartością suszu.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszał zarzut udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków (przestępstwo kwalifikowane z art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków (występek z art. 62 ust. 2 cytowanej Ustawy).
Przestępstwa te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na grożącą surową karę, a także wynikającą z postawy podejrzanego obawę matactwa procesowego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa. Wniosek został przez Sąd uwzględniony.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

