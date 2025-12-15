Siedział w zaparkowanym bmw i robił „podejrzane ruchy". Właśnie to zwróciło uwagę policjantów

2025-12-15, 11:44  Redakcja
Policyjna kontrola prędkości, zdjęcie ilustracyjne/ fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Mieszkaniec Inowrocławia musiał wytrzeźwieć w areszcie, potem usłyszał zarzuty. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

Niestandardowe zachowanie mężczyzny siedzącego za kierownicą zaparkowanego auta wzbudziło zainteresowanie policjantów patrolujących ulice Ciechocinka 13 grudnia 2025 roku około godziny 1 w nocy.

- Zauważyli, że w zaparkowanym bmw siedzi mężczyzna, który wykonuje podejrzane ruchy - opisuje asp. Marta Błachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Podeszli do samochodu i otworzyli drzwi. Okazało się, że mężczyzna próbuje wyrwać stacyjkę. Mundurowi szybko udaremnili te próby i zatrzymali 30-latka. W trakcie czynności ustalili, że zatrzymany wsiadł do otwartego pojazdu i próbował go uruchomić, a następnie odjechać - dodaje.

Inowrocławianin miał w organizmie ponad promil alkoholu. Trzeźwiał w areszcie.

- Na podstawie zebranego materiału, po wytrzeźwieniu, zatrzymany usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu oraz usiłowania kierowania w stanie nietrzeźwości - wyjaśnia Marta Błachowicz.

  • 30-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.
  • O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

