Pierniki upieczone i ozdobione, choinka lśni światełkami. Taka była „Gwiazdka u marszałka" [zdjęcia]

2025-12-14, 21:20 Monika Kaczyńska/Redakcja

„Gwiazdka u marszałka"/fot. Monika Kaczyńska

Wspólne kolędowanie, warsztaty dekorowania pierników i świąteczny spektakl. Tak było w niedzielę w Urzędzie Marszałkowskim podczas „Gwiazdki u marszałka". Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny.

– Tradycją Bożego Narodzenia są życzenia składane w blasku choinki, która kojarzy się z rodzinnym ciepłem i miłością – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Niech bożonarodzeniowe drzewko, również w tym roku mieszkańcom naszego województwa da radość z przeżywania świąt w gronie bliskich.



O godz. 15:00 spod pomnika Mikołaja Kopernika w Rynku Staromiejskim wyruszyła świąteczna parada i w asyście orkiestry dętej ze Świecia ulicami starówki przeszła na plac Teatralny. Przed Urzędem Marszałkowskim kolędy wykonali: orkiestra dęta ze Świecia, Asia Czajkowska, Maciej Rumiński, Bartek Staszkiewicz, Sara Pach.



Dzieci wzięły liczny udział w przygotowanych dla nich warsztatach wykonywania ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych z ekologicznych materiałów. Nie mogło zabraknąć również pieczenia pierników według tradycyjnej marszałkowskiej receptury.



Warsztaty przygotowali: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Fundacja We Are For You.

Najbardziej widowiskowym momentem wydarzenia było włączenie lampek na choince. Drzewo przyjechało do Torunia z Raciniewa, a wybrane zostało, w pięknej zimowej scenerii, przez marszałka Piotra Całbeckiego i dzieci z powiatu chełmińskiego.