Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka. W tłumie podróżnych reporterka PR PiK [wideo, zdjęcia]

2025-12-14, 11:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka/fot. Monika Kaczyńska

W niedzielę, 14 grudnia, po 14 latach wróciło kolejowe połączenie na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Do słynnego kurortu kursować będzie 13 par pociągów w dni robocze i 10 w weekendy.

Trzeba też wspomnieć o opłatach, bo za przejazd na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek do 15 lutego przyszłego roku wszyscy pasażerowie zapłacą za bilet symboliczną złotówkę. Później zostanie wprowadzona specjalna oferta dla osób powyżej 65 roku życia i przejazd będzie kosztował jedyne 4 zł.