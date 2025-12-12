Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. „Nie ma krzty prawdy"

2025-12-12, 11:58 Monika Kaczyńska/Redakcja

Marszałek Piotr Całbecki odpowiada na list prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego/grafika: Tomasz Bielicki

- W tych rzeczach, które pan prezydent sformułował w liście otwartym nie ma krzty prawdy i proszę, żeby jednak zmienił narrację - marszałek Piotr Całbecki odpowiada na pismo od prezydenta Bydgoszczy. Rafał Bruski odnosi się w nim do uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

Prezydent Bydgoszczy zarzuca marszałkowi m.in. brak neutralności i obiektywizmu oraz nie zgadza się z porównywaniem potencjałów społeczno-gospodarczych Bydgoszczy i Torunia.

- Nigdy nie stosowałem znaku równości tam, gdzie nie można go zastosować - odpowiada marszałek Piotr Całbecki. - Wszyscy mamy świadomość, że potencjał obydwu miast jest inny, jeśli chodzi o gospodarkę, również różnią się pod względem kulturalnym, historycznym - w wielu aspektach są różne. Zarzucanie mi, że ja uporczywie stawiam znak równości, jest trochę pozbawione sensu, bo jednak te podstawowe elementarne zasady matematyki w podstawówce zdobyłem, więc wiem, co to znaczy większy, mniejszy, znak równości. Nie trzeba mnie pouczać i wytykać mi brak tej wiedzy. Nasza pozytywna opinia dla tego dokumentu, jako samorządu województwa, jest wyrazem wdzięczności i poparcia dla tego projektu, który podnosi, afirmuje Bydgoszcz i Toruń. Czy to dobrze, że Bydgoszcz i Toruń? Ja uważam, że tak, pomimo tego, że te dwa miasta są inne.



