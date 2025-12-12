Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. „Nie ma krzty prawdy"

2025-12-12, 11:58  Monika Kaczyńska/Redakcja
Marszałek Piotr Całbecki odpowiada na list prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego/grafika: Tomasz Bielicki

Marszałek Piotr Całbecki odpowiada na list prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego/grafika: Tomasz Bielicki

- W tych rzeczach, które pan prezydent sformułował w liście otwartym nie ma krzty prawdy i proszę, żeby jednak zmienił narrację - marszałek Piotr Całbecki odpowiada na pismo od prezydenta Bydgoszczy. Rafał Bruski odnosi się w nim do uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

Prezydent Bydgoszczy zarzuca marszałkowi m.in. brak neutralności i obiektywizmu oraz nie zgadza się z porównywaniem potencjałów społeczno-gospodarczych Bydgoszczy i Torunia.
- Nigdy nie stosowałem znaku równości tam, gdzie nie można go zastosować - odpowiada marszałek Piotr Całbecki. - Wszyscy mamy świadomość, że potencjał obydwu miast jest inny, jeśli chodzi o gospodarkę, również różnią się pod względem kulturalnym, historycznym - w wielu aspektach są różne. Zarzucanie mi, że ja uporczywie stawiam znak równości, jest trochę pozbawione sensu, bo jednak te podstawowe elementarne zasady matematyki w podstawówce zdobyłem, więc wiem, co to znaczy większy, mniejszy, znak równości. Nie trzeba mnie pouczać i wytykać mi brak tej wiedzy. Nasza pozytywna opinia dla tego dokumentu, jako samorządu województwa, jest wyrazem wdzięczności i poparcia dla tego projektu, który podnosi, afirmuje Bydgoszcz i Toruń. Czy to dobrze, że Bydgoszcz i Toruń? Ja uważam, że tak, pomimo tego, że te dwa miasta są inne.

Cała wypowiedź marszałka Piotra Całbeckiego jest niżej, obok listu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego: TUTAJ

Marszałek województwa Piotr Całbecki odpowiada prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu

Toruń

Region

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. „Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo”

2025-12-12, 12:30
Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

2025-12-12, 11:12
Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45
Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

2025-12-12, 09:30
Unisław chce być miastem Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [Rozmowa Dnia]

Unisław chce być miastem! Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [„Rozmowa Dnia"]

2025-12-12, 09:04
I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w łapaniu wody

I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w „łapaniu" wody

2025-12-12, 07:55
W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

2025-12-12, 07:00
Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca lubił prędkość

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00
Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu [zdjęcia]

Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę