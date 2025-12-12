Unisław chce być miastem! Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [„Rozmowa Dnia"]

Wójt gminy Unisław, Jakub Danielewicz/fot. Tomasz Kaźmierski

Po ponad 30 latach Unisław podejmuje kolejną próbę stania się miastem. Jakie są szanse, że tym razem się uda? Co ta zmiana oznacza dla mieszkańców? O to wójta gminy Unisław, Jakuba Danielewicza pytał Maciej Wilkowski w „Rozmowie Dnia".

Unisław rozpoczął procedury uzyskania praw miejskich. Będzie to druga próba ich zdobycia. - Ponad 30 lat temu się nie udało, teraz spełniamy wszystkie kryteria - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wójt Jakub Danielewicz. Jakie korzyści ma ta zmiana dać Unisławiowi i jego mieszkańcom?



- Przede wszystkim wzrośnie prestiż miejscowości, staniemy się ośrodkiem, który pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą będzie się wybijał właśnie tą swoją „miejskością". Kolejna korzyść - łatwiejsze odralnianie gruntów, a co za tym idzie - szybszy rozwój. Unisław zyska także więcej potencjalnych nowych mieszkańców. Istotna jest także możliwość aplikowania o środki unijne. Chcielibyśmy skorzystać z tej szansy, która została zapisana w KPO wyłącznie dla miast.

W styczniu w gminie Unisław odbędą się konsultacje społeczne połączone z głosowaniem. Jakub Danielewicz zakłada, że w marcu zostanie złożony stosowny wniosek. Jeśli zostanie szybko rozpatrzony i zaakceptowany, Unisław będzie miastem od 1 stycznia 2027 roku.

PR PiK „Rozmowa Dnia" z Jakubem Danielewiczem

