Unisław chce być miastem! Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [„Rozmowa Dnia"]

Unisław rozpoczął procedury uzyskania praw miejskich. Będzie to druga próba ich zdobycia. - Ponad 30 lat temu się nie udało, teraz spełniamy wszystkie kryteria - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK wójt Jakub Danielewicz. Jakie korzyści ma ta zmiana dać Unisławiowi i jego mieszkańcom?







- Przede wszystkim wzrośnie prestiż miejscowości, staniemy się ośrodkiem, który pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą będzie się wybijał właśnie tą swoją „miejskością". Kolejna korzyść - łatwiejsze odralnianie gruntów, a co za tym idzie - szybszy rozwój. Unisław zyska także więcej potencjalnych nowych mieszkańców. Istotna jest także możliwość aplikowania o środki unijne. Chcielibyśmy skorzystać z tej szansy, która została zapisana w KPO wyłącznie dla miast.



W styczniu w gminie Unisław odbędą się konsultacje społeczne połączone z głosowaniem. Jakub Danielewicz zakłada, że w marcu zostanie złożony stosowny wniosek. Jeśli zostanie szybko rozpatrzony i zaakceptowany, Unisław będzie miastem od 1 stycznia 2027 roku.