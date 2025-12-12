I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w „łapaniu" wody

2025-12-12, 07:55 Agata Raczek/Redakcja

Susza rolnicza zagraża prawie 40 procentom zasobów rolnych i leśnych kraju./fot. Pixabay

Jak zapewnić wodne bezpieczeństwo regionu? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy I Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekohydrologii. Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, niedaleko Bydgoszczy.

Forum zorganizowała Fundacja Salvis Natura Salvis Futura. O szczegółach wydarzenia mówi jej prezes, Daniel Wojdon.

- Jako że kujawsko-pomorskie jest drugim województwem po Wielkopolsce, które stepowieje, czyli ma bardzo duże problemy z wodą, szczególnie w rolnictwie, trzeba znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Musimy zacząć od małych zlewni i podejść do tego właśnie od strony zlewni, a nie obszaru gminy czy całego województwa. Trzeba dla takiej zlewni opracować kompleksowy schemat działania i przeciwdziałania suszy oraz podtopieniom. Naszym celem jest skomunikowanie wszystkich jednostek, które są odpowiedzialne i decyzyjne w tej materii.



Daniel Wojdon podkreślał, że forum było pierwszym rozpoznawczym spotkaniem.

- Wczesną wiosną zorganizujemy drugie spotkanie - zapowiada. - Będziemy chcieli zaprosić na nie przedstawicieli rządu, którzy mają bezpośredni wpływ na fundusze przeznaczone na retencję, jak i na przepisy rolnicze i wodne.



Hasło przewodnie wydarzenie brzmiało: „Ekohydrologia jako klucz do bezpieczeństwa wodnego regionu.”

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma łączyć praktyków, samorządy, naukowców i rolników. W programie znalazł się m.in. wykład prof. dr. hab. Macieja Zalewskiego – światowej klasy eksperta w dziedzinie ekohydrologii, wieloletniego dyrektora Europejskiego Centrum PAN/UNESCO w Łodzi.



Więcej w relacji Agaty Raczek.