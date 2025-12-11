Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe/fot. Wikipedia

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe/fot. Wikipedia

Kierowca porsche, który pędził ulicą Grunwaldzką w Bydgoszczy i spowodował śmiertelny wypadek, stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi L. Do zdarzenia doszło w sierpniu tego roku. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

- W toku postępowania ustalono, że prędkość, z jaką poruszał się sprawca wynosiła około 150 km na godzinę - mówi Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Bydgoszcz Południe. - Mężczyzna - sprawca - szybko wystartował z świateł, na których stał wcześniej, i rozwinął taką niesamowitą prędkość. Uderzył w bok auta, którym prawidłowo poruszający się pokrzywdzony próbował skręcić w ulicę boczną od ulicy Grunwaldzkiej. Sprawca wyraził bardzo głęboki żal, niemniej prokuratorowi, który kieruje akt oskarżenia nie umyka fakt, że sprawca wcześniej bardzo często popełniał wykroczenia drogowe polegające na wielokrotnym przekraczaniu prędkości, a nawet w jakiś sposób chwalił się tym faktem w sieci.

Łukasz L. pozostaje na wolności, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. złotych.

Relacja Tatiany Adonis - mówi Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Bydgoszcz Południe

