Leśnicy ostrzegają przed choinkami z importu. „Z nimi docierają do nas szkodniki i choroby" [Rozmowa Dnia]

2025-12-11, 08:58  Agnieszka Marszał/Redakcja
Honorata Galczewska w studiu Polskiego Radia PiK w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

W kujawsko-pomorskich lasach ruszyła akcja „Choinka 2025”. Strażnicy leśni patrolują lasy, ale też targowiska. Opowiadała o tym w PR PiK rzeczniczka  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Honorata Galczewska ostrzegała przed kupowaniem drzewek z nielegalnego importu. - Razem z nimi do naszego kraju mogą docierać szkodniki i choroby, które zagrożą polskim lasom - mówiła.

Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.

PR PiK - Rozmowa Dnia - Honorata Galczewska

