Powrót otwartego kąpieliska. Marszałek wesprze modernizację inowrocławskiego basenu

2025-12-10, 19:10 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocław będzie modernizować nieczynny od lat otwarty basen w Solankach/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Dobra wiadomość dla mieszkańców Inowrocławia. Miasto otrzymało oficjalną informację od marszałka, który dofinansuje modernizację basenu otwartego w Parku Solankowym. Obiekt od kilku lat jest zamknięty. Kwota dofinansowania niebagatelna, bo aż 24 miliony złotych.

- Koszt całej inwestycji wyniesie prawie 35 milionów złotych, dlatego to zadanie będziemy także finansować z własnych środków - mówi prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok.

- Czekamy na oficjalną decyzję, natomiast mamy już pismo od pana marszałka z informacją, że zostaliśmy wybrani, że wniosek został oceniony pozytywnie i na pewno to dofinansowanie zostanie przekazane. Bardzo bym chciał, żebyśmy na początku roku 2026 ogłosili postępowanie przetargowe i abyśmy jak najszybciej wyłonili firmę, która będzie zajmowała się tą przebudową, ale też budową nowych urządzeń, bo to też jest bardzo ważne.



Projekt przebudowy basenu otwartego obejmuje między innymi budowę wodnego placu zabaw, kompleksu zjeżdżalni czy rozbudowę strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, basen zostanie oddany do użytku w 2027 roku.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.