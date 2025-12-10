Powrót otwartego kąpieliska. Marszałek wesprze modernizację inowrocławskiego basenu

2025-12-10, 19:10  Marcin Glapiak/Redakcja
Inowrocław będzie modernizować nieczynny od lat otwarty basen w Solankach/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Inowrocław będzie modernizować nieczynny od lat otwarty basen w Solankach/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Dobra wiadomość dla mieszkańców Inowrocławia. Miasto otrzymało oficjalną informację od marszałka, który dofinansuje modernizację basenu otwartego w Parku Solankowym. Obiekt od kilku lat jest zamknięty. Kwota dofinansowania niebagatelna, bo aż 24 miliony złotych.

- Koszt całej inwestycji wyniesie prawie 35 milionów złotych, dlatego to zadanie będziemy także finansować z własnych środków - mówi prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok.
- Czekamy na oficjalną decyzję, natomiast mamy już pismo od pana marszałka z informacją, że zostaliśmy wybrani, że wniosek został oceniony pozytywnie i na pewno to dofinansowanie zostanie przekazane. Bardzo bym chciał, żebyśmy na początku roku 2026 ogłosili postępowanie przetargowe i abyśmy jak najszybciej wyłonili firmę, która będzie zajmowała się tą przebudową, ale też budową nowych urządzeń, bo to też jest bardzo ważne.

Projekt przebudowy basenu otwartego obejmuje między innymi budowę wodnego placu zabaw, kompleksu zjeżdżalni czy rozbudowę strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, basen zostanie oddany do użytku w 2027 roku.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Ministerstwo przekazało pieniądze na badanie wojennych losów kolekcji z pałacu w Nawrze

Ministerstwo przekazało pieniądze na badanie wojennych losów kolekcji z pałacu w Nawrze

2025-12-10, 20:57
Przepis na rekord: 900 jajek, 140 kg mąki, 50 litrów oleju. Tak powstawał superpiernik [zdjęcia]

Przepis na rekord: 900 jajek, 140 kg mąki, 50 litrów oleju. Tak powstawał superpiernik! [zdjęcia]

2025-12-10, 20:46
Wiele wariantów jednej drogi. Czas na opinię samorządów leżących wzdłuż planowanej trasy S10

Wiele wariantów jednej drogi. Czas na opinię samorządów leżących wzdłuż planowanej trasy S10

2025-12-10, 20:00
Wojewoda i prezydent Bydgoszczy zeszli do schronu, by porozmawiać o programie ochrony ludności

Wojewoda i prezydent Bydgoszczy zeszli do schronu, by porozmawiać o programie ochrony ludności

2025-12-10, 18:12
Nikt wcześniej nie opisał historii tego budynku 150-lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Nikt wcześniej nie opisał historii tego budynku! 150-lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu

2025-12-10, 17:40
Kiedy powstanie wiadukt nad przejazdem kolejowym w Laskowicach Pojawiła się szansa

Kiedy powstanie wiadukt nad przejazdem kolejowym w Laskowicach? Pojawiła się szansa

2025-12-10, 16:40
Grudziądz. Mężczyźni prowadzili pojazdy mimo zakazu. Usłyszeli wysokie wyroki

Grudziądz. Mężczyźni prowadzili pojazdy mimo zakazu. Usłyszeli wysokie wyroki

2025-12-10, 15:40
Dwa wypadki jednego dnia w Bydgoszczy i Osielsku. 66-latka oraz dziecko są w szpitalu

Dwa wypadki jednego dnia w Bydgoszczy i Osielsku. 66-latka oraz dziecko są w szpitalu

2025-12-10, 14:40
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się na przesłuchanie w rzeszowskiej prokuraturze

Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się na przesłuchanie w rzeszowskiej prokuraturze

2025-12-10, 14:17

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę