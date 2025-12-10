Prezydent Bydgoszczy zarzuca marszałkowi, że „nie potrafi wznieść się ponad toruńskie interesy"

2025-12-10, 11:55  Redakcja
Fot. Ilustracyjnie

Rafał Bruski napisał list otwarty do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Dotyczy uwag zgłoszonych przez samorząd województwa do projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku.

Nie brakuje w nim ostrych stwierdzeń i zarzutów stawianych marszałkowi. - Nie potrafi Pan zachować neutralności i obiektywizmu niezbędnych do piastowania tak zaszczytnego i ważnego stanowiska - napisał Rafał Bruski. Nie zabrakło słów o udowadnianiu „kłamliwej tezy o równości potencjałów społeczno-gospodarczych Bydgoszczy i Torunia” i „przekroczeniu granic uczciwości”, w związku z „działaniem na szkodę Bydgoszczy”.

Prezydent Bydgoszczy w liście otwartym pisze też do Piotra Całbeckiego, że „nie potrafi wznieść się ponad toruński horyzont i toruńskie interesy”. - Na kłamstwie i manipulacji buduje Pan uparcie i konsekwentnie znak równości pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Tego, jako osoba, której Bydgoszczanki i Bydgoszczanie powierzyli los swojego miasta, nigdy nie zaakceptuję - napisał prezydent Bydgoszczy.

Czekamy na komentarz marszałka województwa.

Cała treść listu dostępna poniżej.

List otwarty przydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego

